Politik Pressath

12.12.2017

12.12.2017

Vertreter des Burschenvereins, des Faschingsvereins und der Fotofreunde Eschenbach-Grafenwöhr-verfolgen die Stadtratssitzung. Denn im Haus der Vereine gibt es Räume zu vergeben. Zwei Zimmer für drei Bewerber verspricht Spannung.

Nach der Sanierung des Hauses der Vereine sind die ehemaligen BRK- und Brieftaubenzüchter-Räume frei geworden und konnten neu vergeben werden. Mit den Fotofreunden Eschenbach-Grafenwöhr, dem Pressather Faschingsverein und dem Burschenverein standen gleich drei Bewerber für die Zimmer bei der Pressather Stadtratssitzung bereit.Zweiter Bürgermeister Maximilian Schwärzer (CSU), der Werner Walberer (SPD) vertrat, hatte im Vorfeld mit den Parteien versucht, eine gütliche Einigung zu erzielen, indem sich zwei Vereine einen Raum hätten teilen können. Eine Lösung blieb aber aus, und so musste der Stadtrat über die Vergabe entscheiden. Letztendlich überzeugte das Gremium die Tatsache, dass sowohl der Burschen-, wie auch der Faschingsverein reine Pressather Vereine seien, während die Fotofreunde ein gemischter Verein mit Mitgliedern aus dem Städtedreieck sind. Damit entschied man sich für die Vergabe der Räume an den Burschen- und den Faschingsverein, stellte aber den Fotofreunden Räume beim Bauhof in Aussicht. Burschenvereins-Vorsitzender Josef Keilwerth begrüßte diese Entscheidung, bevor alle beteiligten Gasthörer die Sitzung verließen.Zudem entschied der Stadtrat am Haus der Vereine, auch Bürgermeister-Ficker-Vereinshaus genannt, ein öffentliches W-Lan-Netzwerk zu errichten. Zuschüsse gibt es dafür von Bayern-W-Lan.Aufgrund von beschlossenen Änderungen beim bayerischen Gemeindetag und aktueller Rechtsprechung musste die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr der Stadt Pressath neu gefasst werden. Außerdem soll ein neues Einsatzfahrzeug angeschafft werden.Erfreulich war, dass die Gebührenkalkulation für die Wasserabgabe im Zeitraum 2018 mit 2021 keiner Erhöhung bedarf. Dem Spielmannszug Pressath will man eine Förderung für Ausrüstung und Instrumente in selber Höhe des Kreis-Fördersatzes gestatten. Ende des Jahres läuft der Nutzungsvertrag des Freizeitsees Dießfurt aus. Die bestehende Benutzungssatzung musste deshalb rein formell aufgehoben werden, was den "Amtssschimmel wiehern" lässt, wie Schwärzer mit einem Schmunzeln bemerkte. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 9. November wurden die Elektroarbeiten an der Grund- und Mittelschule sowie die anstehenden Bauarbeiten in der Reinwald- und Grafenwöhrer Straße vergeben.Auf Nachfrage erläuterte Schwärzer eine Warnung der "Pressath-App", wonach am 6. Dezember Personen von Haus zu Haus gezogen waren und eine Solaranlagenberatung angeboten hätten. Diese wollten jedoch keine zugehörige Firma nennen, sicherheitshalber wurde die Polizei verständigt.