21.07.2017

Die Räte des Bauausschusses sind sich schnell einig. In knapp 30 Minuten besprechen sie am Donnerstag die fünf Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils. Die meiste Zeit nimmt dabei die Uferböschung am Kiesibeach ein.

Die Wasserqualität hat sich deutlich verbessert, dadurch dass am Kiesibeach Sträucher entfernt und teilweise Erdreich abgetragen wurde. Allerdings hat der Fischereiverein nun ein Problem: Den Mitgliedern erschwert die steilere Böschung das Angeln. Es bestehe auch die Gefahr, sollte ein Schwimmer in Not geraten, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser ziehen könne, hieß es. Bürgermeister Werner Walberer entgegnete, dass das Ufer nicht überall so steil sei, sondern es viele flache Stellen gebe. Er brachte dennoch eine Auffüllung der steilen Bereiche mit Erdreich ins Gespräch. Stefan Brüderer schlug das Aufstellen von "Baden auf eigene Gefahr"-Schildern vor, um die Stadt rechtlich abzusichern.Die Gestaltung des Atriums der Grund- und Mittelschule beschäftigte das Gremium ebenfalls. Während die Umsetzung der Beschlüsse der letzten Sitzung erläutert wurden, gab es weitere Anregungen zur Verschönerung des Innenbereichs der Schule. So wurde über Sitzflächen, eine zweite Tischtennisplatte und das Aufstellen eines Brunnens diskutiert.Einig war sich das Gremium über die Installation von Pflasterflächen und Trittsteinen und dem Anlegen schmaler Wege, um möglichst eine Verschmutzung des Schulhauses zu vermeiden. Die baulichen Maßnahmen sollen der Bauhof und externe Firmen übernehmen. In der Vergangenheit gab es Schwierigkeiten für Busse, den Bahnhof zu erreichen, da parkende Autos - meist von Eltern - die Anfahrt blockierten. Deshalb wurde über die Errichtung einer weiteren Zufahrt für die Busse nachgedacht. Norbert Höfer brachte die Möglichkeit ein, doch das Bahngelände für die Busse zu nutzen. Walberer entgegnete aber, dies sei Sache der Bahn und entziehe sich dem Einfluss der Stadt. Nach kurzer Diskussion sah der Ausschuss jedoch keine Notwendigkeit, in der Angelegenheit etwas zu unternehmen. Zweiter Bürgermeister Maximilian Schwärzer schlug stattdessen vor, an die Eltern zu appellieren, die Straßen für die Busanfahrt freizulassen.Der Bauausschuss befürwortete noch zwei Bauanträge einstimmig: Einen Antrag auf Baugenehmigung für den Anbau eines Geräteraumes und eines Zimmers an eine bestehende Wohnung in der Buchenstraße, der von dem Bebauungsplan abwich, und eine Garagenaufstockung mit Ausbau eines Dachgeschosses im Kahrmühlweg.