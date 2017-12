Politik Pressath

11.12.2017

52

0 11.12.201752

Die Aufstellung des Bebauungs- und Erschließungsplans Wiedenhofstraße-Ost dauert dem Pressather Stadtrat zu lange. Eine "ruhige Kugel" will das Gremium auch nicht bei der Entwässerung und dem Ausbau der Baumgartenstraße schieben.

Zweiter Bürgermeister Maximilian Schwärzer (CSU) leitete die Sitzung und vertrat Werner Walberer (SPD), der im Urlaub war. Zu Gast war Michael Wagner vom Ingenieurbüro Schultes aus Grafenwöhr. Er informierte die Stadträte über den Fortschritt des Flächennutzungs- und Bebauungsplans im "Gewerbegebiet Ebene", wo die Firma Lippert einen aufwendigen Ausbau plant. Die natur- und artenschutzrechtliche Prüfung sei abgeschlossen und für die Baufläche müssten nun externe Ausgleichsflächen geschaffen werden. Der Planungsbeschluss vom Frühjahr könne jetzt angepasst und umgesetzt werden.Wagner erläuterte zudem den Prozess des Ausbaus der Baumgartenstraße beim Kindergarten. Das Projekt müsse noch mit Regina Harrer von der Regierung der Oberpfalz abgestimmt werden, um Fördermittel zu erhalten. Unstimmigkeiten gebe es noch bezüglich der Anzahl der Parkflächen, da die Zufahrten der Scheunen nicht blockiert werden dürfen. Für eine Grünfläche, die als Fußweg dient, laute der Wunsch: mit Pflastersteinen versehen. Darüber müsste aber noch verhandelt werden. Parallel zum Ausbau wird die Entwässerung der Baumgarten-, Erbendorfer- und Kemnather Straße neu geregelt. Dazu wird ein Mischwasserkanal installiert, der das Wasser in den Werkkanal am Westende von Pressath ableitet.Der Stadtrat wünschte sich eine frühzeitige Fertigstellung der Planung, um mit der Ausschreibung beginnen zu können. Wagner musste aber auf die ersten Monate des kommenden Jahres verweisen. Das Projekt müsse sorgfältig geplant werden und über die Weihnachtsfeiertage habe das Büro nicht genug Kapazitäten, um dies früher zu leisten.Ungeduldig war das Gremium wegen der Zeit, die das Ingenieurbüro Schultes für den Bebauungs- und Erschließungsplan an der Wiedenhofstraße benötigt. Yvonne Reitmayer (CSU) zeigte wenig Verständnis dafür, dass "an anderen Orten Verfahren schnell durchgeführt werden, und man in Pressath zwei Jahre für das Aufstellen eines Bebauungsplans brauche". Wagner erklärte, dass die Biotope eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erforderten, was viel Zeit beanspruche. Schwärzer war zuversichtlich, dass 2018 mit dem Bauen begonnen werden kann.Der Strombezug für den Zeitraum 2020 bis 2022 wurde beschlossen. Die Fassung sah vor, dass die Stadt an der Bündelausschreibung über den bayerischen Gemeindetag teilnimmt und Ökostrom mit einem fixen Preis beziehen will. Franz Floth (SPD) warf die Frage auf, warum der Strom nicht von den Neuen Energien West bezogen werde, an dem die Stadt auch Anteile hält. Diese habe sich aber nicht bei der Bündelausschreibung beworben und stand deswegen nicht zur Verfügung.