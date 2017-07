Politik Pressath

16.07.2017

Der Stadtrat in Pressath gibt seine Zustimmung: zwei weitere Straßen werden im Zuge der Erneuerung der Baumgartenstraße auf Vordermann gebracht.

Nicht zuletzt die Kinder wird es freuen, wenn im kommenden Jahr die westliche Baumgartenstraße vorm Kindergarten herausgeputzt und verkehrsberuhigt wird. In einem Aufwasch bringt die Stadt auch die Weberstraße und das parallel zu ihr verlaufende Teilstück der Straße "Hinter der Mauer" auf Vordermann und verlegt neue Leitungen für ein Abwasserentsorgungs-Trennsystem. Hierfür gab der Stadtrat am Donnerstag einstimmig grünes Licht."Das Erscheinungsbild dieser Straßenzüge wird dem in der Altstadt etablierten Standard entsprechen", kündigte Ingenieur Michael Wagner vom Planungsbüro Schultes an. Als Flächenpflasterung sei "heller, freundlicher Granitbelag" mit gesägter Oberfläche vorgesehen, in der Straßenmitte werde eine Entwässerungsrinne verlaufen.Am Südrand der Baumgartenstraße seien gegenüber des Kindergartens zwei Parkplätze vorgesehen: "Zwischen Anwesen Oetter und Tulpenstraße ist die Straße zwar relativ breit, aber die zahlreichen Stadel- und Grundstückseinfahrten erlauben nicht, mehr Stellplätze auszuweisen", lautet die Erklärung. Auf die Vollpflasterung mit Rinne verzichte man lediglich bei der Baumgartenstraße zwischen Recycling-Sammelbehältern und Tulpenstraße: "Hier wird die Fahrbahn asphaltiert, nur die Seitenstreifen werden mit Granit gepflastert." Ob die Altmaterialcontainer verlagert werden sollen, werde noch geprüft.Mit Schotterrasen und mittigen Trittplatten werde schließlich der Fußweg zwischen Baumgartenstraße und Bräumeisterplatz aufgewertet. "Wir wollen weitgehend auf eine Versiegelung dieses Weges verzichten", begründete Michael Wagner diesen Vorschlag. Im Laufe der nächsten Wochen wird die Stadt eine Anwohnerversammlung einberufen, die Planung soll bis Herbst abgeschlossen sein und der Bau im Frühjahr 2018 beginnen.Einverstanden erklärte sich der Stadtrat auch mit der Übernahme des kommunalen Anteils am Betriebskostendefizit des katholischen Kindergartens für 2016. 91 596,28 Euro muss die Stadt beisteuern: Das sind die vertraglich festgeschriebenen 80 Prozent des Gesamtdefizits.Der Betrag liege deutlich über dem des vorangegangenen Jahres, erläuterte Bürgermeister Werner Walberer. Doch sei dieser Anstieg die Auswirkung einer verspäteten ausbezahlten Abschlagsrate. "Heuer wird das Defizit wieder niedriger ausfallen." Bürgermeister Walberer und die Räte ließen keinen Zweifel daran, dass die Stadt ihre Pflicht gegenüber der Kindertagesstätte ernst nehme und ihr gern nachkomme: "Der Kindergarten ist ein Stück Lebensqualität für Pressath, und unsere Kinder sind uns diese Ausgabe wert." Als Beitrag zur Kostendämpfung wolle man sich unter anderem um eine Optimierung der Kindergartenbuslinien bemühen.Verwundert zeigte sich SPD-Fraktionssprecher Franz Floth, dass sich die Stadt auch an den Grundsteuern für den Kindergarten beteiligen solle. Jedoch stellte Werner Walberer klar, dass dies vertraglich so geregelt sei: "Die Grundsteuer gilt als Teil der Betriebskosten."