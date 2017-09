Sport Pressath

21.09.2017

Nach einigen Rückschlägen in der letzten Saison mussten die Basketballer der DJK Pressath den Abstieg von der Bezirksoberliga in die Bezirksliga antreten. Dies ist jedoch die Chance, um sich neu aufzustellen und gezielt zu verstärken. Das Ziel: der Wiederaufstieg.

Den Abgang einiger guter Spieler konnte die Mannschaft im Vorjahr nicht kompensieren und war quantitativ und qualitativ für die Bezirksoberliga nur bedingt gerüstet. Einzelne Spiele bestritt die DJK Pressath gar nur zu sechst und bezahlte dementsprechend Lehrgeld.Mit dem schwindenden Erfolg sank auch die Trainingsbeteiligung, und der Abstieg in die Bezirksliga war die Folge. Die Vorbereitung für die kommende Saison lief im Vergleich zu den Vorjahren strukturierter und besser durchgeplant. Enrico Meier wurde als Coach bestätigt und der Trainingsauftakt begann bereits einige Wochen früher. In drei Vorbereitungsspielen gegen die SG Hohenschambach (72:30), die Hamm Baskets Weiden II (103:43) und den Post SV Nürnberg (76:55) konnte das Team deutliche Siege holen und zeigte sich gut eingespielt und fit für die kommende Saison. Mit Darryl Glover, Max Tomaszek, Merle Branch und Jonas Bösl konnten vier Neuzugänge begrüßt werden, die dem Team die notwendige "Tiefe" geben. Gerade die Fähigkeiten von Branch und Tomaszek als Aufbauspieler merzten eine Schwäche der Pressather der letzten Jahre aus.Glover bewies sich in der Vorbereitung als Spieler, der offensiv stets gefährlich war. Allerdings verletzte er sich im letzten Spiel gegen Nürnberg am Knie und wird einige Wochen ausfallen. Abteilungsleiter Josef Hausner gibt sich zuversichtlich und möchte mit seiner Mannschaft den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga schaffen sowie im Bezirkspokal das Final-Four-Turnier erreichen.Eine erste Bewährungsprobe stellen im Bezirkspokal am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr in Pressath die Regensburg Baskets III dar. Das erste Saisonspiel findet am Sonntag, 1. Oktober, um 17 Uhr in Pressath gegen die DJK Neustadt II statt.