Sport Pressath

20.12.2017

9

0 20.12.2017

Im Spitzenspiel der Basketball Bezirksliga Oberpfalz empfängt die DJK Pressath den ungeschlagenen Tabellenführer TV 1875 Burglengenfeld. In einem engen Spiel bewahrt dieser den kühleren Kopf, während Pressath mit den Offiziellen hadert.

Das Hinspiel in Burglengenfeld hatte die DJK ersatzgeschwächt mit nur sieben Mann 63:67 verloren. Im Rückspiel wollte man dies wieder gut machen, auch wenn Spielmacher und Leistungsträger Merle Branch bereits im Heimaturlaub in den USA war.Der TV stellte jedoch von Anfang an klar, dass er dies nicht ohne Widerstand zulassen würde. Nach der Hälfte des ersten Viertels hatte Pressath erst einen Korb erzielt und war 3:9 im Rückstand, so dass Coach Enrico Meier seine taktische Marschroute komplett über den Haufen werfen musste. Die Folge war ein Lauf der Pressather, der den Vorsprung der Burglengenfelder fast egalisierte (10:11). Die letzten beiden Minuten zogen diese aber mit acht Punkten in Folge noch einmal davon, in der Viertelpause musste also eine Aussprache folgen (10:18).Im zweiten Viertel verteidigte die DJK härter und ließ keine einfachen Körbe zu, sondern schickte den TV immer wieder an die Freiwurflinie - der konnte aber nur fünf von zehn Würfe erfolgreich nutzen. Bei Pressath fand Top Scorer Darryl Glover endlich ins Spiel und erzielte seine ersten sieben Punkte. Max Tomaszek, Branch-Ersatz auf der Aufbauposition, hielt das Tempo hoch und zog immer wieder schön zum Korb, leistete sich aber auch unnötige Ballverluste. Zur Halbzeit hatte die DJK so die Führung übernommen und schien den Tabellenführer im Griff zu haben (29:27).So setzte Pressath im dritten Viertel seine Serie fort und erspielte sich bis zwei Minuten vor Abschnittsende eine Neun-Punkte Führung (45:36). Einige strittige Pfiffe der Schiedsrichter, mit denen die DJK'ler das ganze Spiel über diskutierten, führten dann zu Aufregung auf dem Feld und der Bank. Zur Strafe gab es technische Fouls und der TV startete in der verbliebenen Zeit einen 11:0-Lauf, der ihm vor dem vierten Viertel die Führung brachte (46:47).Im Schlussabschnitt erkämpfte Pressath sich noch einmal eine 54:53-Führung, aber die notwendige Ruhe war weg. Burglengenfeld fand immer wieder seinen Center Penchev unter dem Korb, der mit Korblegern oder Freiwürfen punktete. Am Ende musste Pressath mehrmals taktisch foulen, um die Uhr zu stoppen und den Ball wieder zu bekommen, aber Penchev war sicher von der Freiwurflinie und sicherte für den TV Burglengenfeld den Sieg (62:66).Eine bittere Niederlage für die DJK, die sich im Aufstiegs-Rennen der Bezirksliga nun kaum noch einen Ausrutscher erlauben darf. Besonders die Diskussionen mit den Schiedsrichtern waren unnötig, auch wenn im Verhältnis zu Burglengenfeld bei 14:24 Foulpfiffen und 15:32 zugesprochenen Freiwürfen ein bitterer Beigeschmack bleibt. Die anstehende Weihnachtspause kommt gelegen, um wieder etwas runter zu kommen. Das nächste Spiel findet am Samstag, 20. Januar, in Schierling statt.Viertelergebnisse: 1. Viertel 10:18, 2. Viertel 19:9, 3. Viertel 17:20, 4. Viertel 16:19Topscorer Pressath: D. Glover (17), M. Tomaszek (16), O. Dauth (11)Topscorer Burglengenfeld: I. Penchev (19), C. Degro (16), M. Dirmeier (13)