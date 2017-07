Sport Pressath

07.07.2017

5

0 07.07.2017

Dießfurt. Nach dem Abstieg startet der FC Dießfurt optimistisch und motiviert in die neue Saison in der Kreisklasse West, in der einige brisante Lokalderbys im Terminkalender stehen. Seit vorletzter Woche wird fleißig trainiert. Trainer Reinhard Marschke freut sich, dass sich die Stimmung nach dem bitteren Abstieg wieder gedreht hat.

Bis zum Punktspielstart am 30. Juli hat Spartenleiter Henry Schraml für die beiden Seniorenmannschaften 13 Trainingstage und folgendes Vorbereitungsprogramm geplant: Sonntag, 9. Juli gegen TSV Pleystein; Samstag, 15. Juli, gegen SpVgg Vohenstrauß; Sonntag, 23. Juli, gegen TSV Tännesberg. Für alle Partien sind Vorspiele mit der zweiten Mannschaft geplant.