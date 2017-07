Sport Pressath

12.07.2017

90 Jahre und noch rüstig: Der TSV Pressath veranstaltete zu seinem Jubiläum ein Pokalturnier. Ihre Gegner waren für sie keine Unbekannten.

Mit Grafenwöhr, Kemnath und Kulmain hatten die Organisatoren Derbygegner aus früherer Bezirksligazeit geladen. Die Spiele dauerten jeweils 45 Minuten und hatten trotz Hitze eine gute Qualität. Es gewann Kulmain vor Kemnath, Pressath und Grafenwöhr.Im Eröffnungsspiel trat der TSV gegen den SVSW Kemnath an. Nach regulärer Spielzeit hieß es 0:0. Pressath hätte das Spiel dank der größeren Tormöglichkeiten für sich entscheiden können, Kemnath hatte die deutlich besseren Elfmeterschützen und qualifizierte sich fürs Endspiel. Im zweiten Spiel gewann Kulmain mit 2:0 gegen SV TuS/DJK Grafenwöhr.Im kleinen Endspiel um den dritten und vierten Platz standen sich der TSV Pressath und der SV TuS/DJK Grafenwöhr gegenüber. Pressath kombinierte gut und ging mit 1:0 in Führung. Grafenwöhr gab jedoch nicht auf und nutzte den Durchhänger der Pressather Spieler aus und drehte das Spiel mit 3:1 für sich. Als alle schon an einen Sieg von Grafenwöhr geglaubt hatten, wollten es die Pressather nochmals wissen: Es gelange den TSVlern, in den Schlussminuten noch zwei Tore zum 3:3 Ausgleich zu erzielen. Wieder musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem der TSV Pressath als Sieger hervorging.Im Endspiel um Platz eins und zwei standen sich der SV Kulmain und der SVSW Kemnath gegenüber. Beide Mannschaften hatten mit der großen Hitze zu kämpfen und auch das Vorbereitungstraining steckte in den Knochen. Kemnath kam nicht ins Spiel und Kulmain zeigte seine spielerische Qualität und siegte verdient mit 4:0.Im Anschluss daran bedankte sich Vorsitzender Josef Sirtl bei den Mannschaften für die Teilnahme und vor allem für die faire Spielweise.