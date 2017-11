Sport Pressath

28.11.2017

Die DJK-Basketballer wollen zurück in die Bezirksoberliga. Zum Auftakt der Rückrunde musste das Team gegen die DJK Neustadt II antreten. Das Hinspiel wurde klar mit 83:47 gewonnen.

Bei der Rückrunde musste Pressath auf Rafael Morales und Oliver Dauth verzichten. Zudem fiel Coach Enrico Meier aus und wurde von Tim Deglmann vertreten. Die junge Neustädter Mannschaft begegnete Pressath im ersten Viertel auf gleichem Level. In einem Schlagabtausch mit vielen gelungenen Offensivaktionen erspielte sich die Heimmannschaft sogar einen 19:14-Vorsprung. Ein starker Merle Branch übernahm dann für Pressath das Spiel und warf mit zwei Dreiern und spektakulären Vorlagen Pressath zur 25:23-Führung. Beide Teams verteidigten im zweiten Viertel deutlich intensiver, so dass die Punkteausbeute beider Teams kombiniert nur bei 21 Punkten blieb. Die Gäste trafen dabei etwas besser und so ging die Mannschaft mit 38:31 in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel strebte Pressath die Vorentscheidung an. Branch zog immer wieder zum Korb und zog so die Verteidigung auf sich, wodurch für die Mitspieler freie Würfe entstanden. Stefan Neidl war aus der Distanz drei Mal erfolgreich, und Darryl Glover konnte sich unter dem Korb immer wieder durchsetzen. Mit 60:43 war das Spiel entschieden.Im letzten Abschnitt verteidigten beide Teams aufgrund des Spielstands locker, und es gab noch einmal reichlich Körbe auf beiden Seiten. Hassan Webster zeigte seine Athletik und machte neun Punkte für Neustadt, ohne Pressath gefährlich zu werden (83:61).Die DJK Pressath setzte ihre Form aus der Hinrunde fort. Mit dem Sieg zog man mit Burglengenfeld gleich, die aber ein Spiel weniger haben. Bei sechs Siegen und einer Niederlage und der deutlich besten Differenz der Liga von 207 guten Bällen sitzt die DJK dem Erstplatzierten im Nacken. Gelegenheit das Spiel gegen Burglengenfeld (63:67) wett zu machen hat, hat Pressath am 10. Dezember um 17 Uhr zu Hause. Im Fall eines Sieges entscheidet der direkte Vergleich über die Tabellenführung, weswegen das exakte Ergebnis eine Rolle spielen kann.DJK Neustadt II - DJK Pressath 61:83Viertelergebnisse: 1. Viertel 23:25, 2. Viertel 8:13, 3. Viertel 12:22, 4. Viertel 18:23.Topscorer Pressath: M. Branch (21), D. Glover (20), S. Neidl (17).Topscorer Neustadt: H. Webster (18), L. Archer (11), A. Hellmich (10).