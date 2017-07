Vermischtes Pressath

20.07.2017

18

0 20.07.201718

Diesen Termin haben sich die Pressather Vereinsvertreter sicherlich dick im Kalender angestrichen: 10 000 Euro "schüttete" die Sparkasse aus und setzt damit ein Zeichen der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement.

Auch wenn noch lange nicht Weihnachten ist, fühlte sich der Tag der Spendenübergabe für die Vertreter der Pressather Vereine und Organisationen so an. Die Sparkasse hatte für sie ein großes Geschenk. "Sie als Vereinsvertreter sind die tragenden Säulen des Gemeinwohls, und es freut mich sehr, dass Sie heute der Einladung der Sparkasse gefolgt sind, um Ihre Spende entgegenzunehmen", sagte Vorstand Josef Pflaum. Der Sparkasse, die in fünf Landkreisen vertreten ist, gehe es gut, und sie werde daher auch künftig die gemeinnützige Arbeit in der Region fördern, sicherte er zu.Bürgermeister Werner Walberer, der auch Mitglied des Verwaltungsrats ist, bedankte sich im Namen seiner Bürgermeisterkollegen, Carmen Pepiuk aus Trabitz und Thorsten Hallmann aus Schwarzenbach, bei allen gemeinnützig Tätigen und insbesondere bei der Sparkasse für deren großzügige Unterstützung. Den heutigen Tag könne man mit "S wie Sparkasse oder Spende, aber auch mit Sonne, weil es ja sehr warm ist", umschreiben, meinte Walberer. Das herausragende Engagement im Vereinsleben werde durch die Spendenaktion in besonderem Maße anerkannt. "Pressath ist Gewährsträger der Sparkasse", hob Walberer zudem hervor und ergänzte: "Vereine aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft können ihre Aktivitäten weiterhin gern an mich melden, um künftig ebenfalls in den Genuss einer Spende zu kommen.""Sein Wort halten, das gilt insbesondere für die Vereine und Organisationen, die dies seit Jahrzehnten tun, indem sie den Menschen ihre Zeit, Energie und Leidenschaft schenken", sagte Geschäftsstellenleiter Michael Schelkshorn. Die Nachwuchsarbeit sei auch in der Zukunft gesichert. Aber auch die Stadt und die Sparkasse hätten Wort gehalten. "Wir sind vor Ort für Sie da. Und auf Worte sollen bekanntermaßen auch Taten folgen."Dies geschah anschließend bei der Spendenübergabe. Und so dürfen sich sechs Vereine und Organisationen über das Geld freuen: Der TSV Pressath (Sanierung des Sportheims), die BRK-Ortsgruppe Pressath (20 Jahre Helfer vor Ort), die Feuerwehr Schwarzenbach (Jugendarbeit), die Chorgemeinschaft St. Georg Pressath (25-jähriges Gründungsjubiläum), die Gebietsverkehrswacht (für die Schülerlotsen in Pressath) und die Musikschule Vierstädtedreieck (Förderung der musikalischen Früherziehung). Sie alle sicherten zu, das Geld zweckdienlich zu verwenden.