Vermischtes Pressath

01.09.2017

0 01.09.201717

Das Ausbildungsjahr 2017 beginnt - und somit gibt es auch bei der Firma Lippert seit 1. September neue Gesichter. Acht Azubis beginnen dort ihre Lehre.

Ab September gehören Simon Fritsch, Bastian Edl, Andre Biersack, Luca Dippel, Johannes Kopp, Bastian Schmidt, Tim Fischer und Lisa Horn dem Betrieb in Pressath an. In Empfang nahmen die Neulinge unter anderem Geschäftsführer Hubert Schug und der Leiter für Personalwesen, Alfons Haimerl.Nach einer Einführung über die Rechte und Pflichten während der Ausbildung und einer Unternehmenspräsentation gab es eine gemeinsame Brotzeit. Es folgte eine Vorstellungsrunde mit den Ausbildern, den Meistern, dem Betriebsrat und der Jugend- und Ausbildungsvertretung. Danach erhielten die Azubis ihre Lippert-Arbeitskleidung und durften in ihrer Abteilung loslegen.Lippert legt seit Jahren großen Wert auf eine betriebliche Ausbildung von hoher Qualität, um sich so gut qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Insgesamt absolvieren derzeit 38 Azubis in sechs Ausbildungsberufen ihre Ausbildung bei Lippert.