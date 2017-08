Vermischtes Pressath

02.08.2017

11

0 02.08.201711

Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz, obwohl das Ende des Altstadtfestes fast ins Wasser gefallen wäre. Der große Fallschirm, der auf dem Festplatz hinter dem Rathaus aufgestellt wurde, bewährte sich aber bei Sonne und auch bei Regen.

CSU, FU und JU hatten zum gemeinsamen Altstadtfest nach Pressath geladen. Dunkle Gewitterwolken am Abend hielten jedoch so manchen Gast davon ab, es sich auf den Bierbänken hinter dem Rat- und Dostlerhaus gemütlich zu machen. Trotzdem waren die Veranstalter mit ihrem Fest zufrieden. Begonnen hatten die Feierlichkeiten bereits am Vormittag mit einem Weißwurstessen. Zu den Klängen der "Zwoa Pressather", Sophia und Sandro Weber, verlegten zahlreiche Besucher ihr Mittagessen auf den Festplatz. CSU-Ortsvorsitzender Andreas Reindl freute sich, dass auch die Feuerwehren aus Pressath und Troschelhammer, die Wanderfreunde Pressath, der Schützenverein "Eichenlaub Pressath", der Katholische Frauenbund und mehrere Stammtische vorbeischauten.Zur "Kaffeezeit" herrschte am Kuchenstand der Frauen-Union reges Treiben. Unter die Kaffeegäste mischten sich auch Stadtpfarrer Edmund Prechtl, Bürgermeister Werner Walberer, Altbürgermeister Anton Gareis und einige Stadträte. Am Bier- und Verpflegungsstand hatten die Helfer alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu versorgen. Die Mitglieder der Jungen Union boten den Kindern mit einer Hüpfburg Abwechslung und Belustigung.