Vermischtes Pressath

09.08.2017

09.08.2017

Die Pressather Fischer krönen auch zum 40-jährigen Gründungsfest ihren Fischerkönig. Der hatte aber schon mal die Nase vorne, genau wie eine junge Dame.

Die Proklamation des Fischerkönigs war der Höhepunkt beim 40-jährigen Gründungsfest des Fischereivereins Pressath. Vorjahrssieger Andreas Pfleger zog erneut den größten Fisch an Land, einen Graskarpfen mit einem Gewicht von 8600 Gramm. Bei den Nachwuchsfischern siegte ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Wie schon seit 2014 ununterbrochen lockte Sarah Lena Mohr den dicksten Fisch an die Angel, einen Weißfisch mit 880 Gramm. 24 Erwachsene und zwei Jungfischer beteiligten sich an der Veranstaltung am Kiesi-Beach. Insgesamt kamen Fische mit einem Gewicht von über 53 Kilo auf die Waage.Das Jubiläum nahm Vorsitzender Norbert Ferstl zum Anlass, an die Entstehungsgeschichte des Vereins zu erinnern. 1977 hätten diesen 27 Mitglieder gegründet, betonte er mit dem Rückblick auf den damals gewählten Vorsitzenden Herbert Loh. Dieser bekleidete das Amt vier Jahre lang. In der Zwischenzeit konnte die Mitgliederzahl auf über 150 Personen vergrößert werden.Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der Bau des Vereinsheimes in den Jahren 1977 und 1978, das durch zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden der Mitglieder geschaffen werden konnte. Bürgermeister Werner Walberer sprach bei der Feier allen, die für den Fischereiverein in all den vier Jahrzehnten ehrenamtlich gewirkt haben, ein großes Lob und Anerkennung aus. Mit einer Spende belohnte er die Aktivitäten des Vereins. Anschließend übernahmen Ferstl und Walberer die Preisverleihung. Beim Hegefischen belegte Felix Lutra mit einem Gesamtgewicht von 4940 Gramm den ersten Platz.Es folgten Roland Wittmann (4820 Gramm), Tobias Rupprecht (4400), Klaus Ficker (3560), Lukas Emmerich (3380), Thomas Knöfel (3120), Werner Murr (2740), Manfred Meier (2200), Wolfgang Koslowski (2100), Fabian Waldmann (1840), Philip Böhm (1000), Max Schwärzer (700), Stefan Grafberger (660), Daniel Mohr (380), Bruno Murr (220) und Peter Ferstl (120). Bei den Jugendlichen kam Yusuf Kabakulak beim Hegefischen auf den ersten Platz.