Vermischtes Pressath

02.08.2017

162

Wie es ab nächstem Jahr mit dem Freizeitsee Dießfurt weitergeht, wissen die Bayerischen Staatsforsten noch nicht so genau. Eins ist aber sicher: Badegäste müssen ihre Sachen nicht für immer zusammenpacken.

Sofern die Stadt Pressath nicht über die hierfür erforderlichen finanziellen Spielräume verfügt, haben wir selbstverständlich Verständnis dafür, dass sie den Ankauf nicht mehr weiterverfolgt. Philipp Bahnmüller, Pressesprecher der Bayerischen Staatsforsten

Dießfurt. Ab Januar 2018 sind die Bayerischen Staatsforsten für die Badelandschaft zuständig, die Stadt Pressath hat kein Interesse mehr daran, das Gebiet weiter zu pachten oder gar zu kaufen (wir berichteten). Der Preis war Bürgermeister Werner Walberer einfach zu hoch. Die Staatsforsten reagieren auf die Ablehnung gelassen: "Sofern die Stadt Pressath nicht über die hierfür erforderlichen finanziellen Spielräume verfügt, haben wir selbstverständlich Verständnis dafür, dass sie den Ankauf nicht mehr weiterverfolgt", schreibt Pressesprecher Philipp Bahnmüller am Dienstag auf Anfrage.Der Freizeitsee sei Eigentum des Freistaates Bayern und dürfe deshalb nur zum Verkehrswert veräußert werden, heißt es weiter. Und dieser sei durch ein fundiertes Gutachten ermittelt worden. Da die Stadt Pressath sich jedoch aus den Verhandlungen zurückgezogen hat, fällt der Dießfurter Freizeitsee in den Zuständigkeitsbereich der Staatsforsten.Das Unternehmen mit Zentrale in Regensburg prüft nach eigenen Angaben derzeit verschiedene Optionen zu einer Folgenutzung. "Die Bademöglichkeit am See soll auf jeden Fall im bisherigen einfachen Umfang erhalten bleiben", teilt Bahnmüller mit.Es sei jedoch vorstellbar, das Areal mit Naturschutzzonen aufzuwerten. "Dazu gehört auch, den See und dessen Umgriff sauber zu halten." Gerüchte, dass ein Yachtclub aus Franken Interesse an dem See habe, kann Bahnmüller nicht bestätigen.