Vermischtes Pressath

03.06.2017

6526

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 470 zwischen der Abzweigung zur Kahrmühle und der Abfahrt Pressath kam heute ein 67-Jähriger ums Leben. Wie es kurz nach 13 Uhr zu dem Frontalzusammenstoß kam ist noch ungeklärt.

Gegen 13.05 Uhr stießen ein Renault und ein Mercedes auf gerader und trockener Fahrbahn zusammen. Für den 67-jährigen Fahrer des Renaults kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. Eine 70-Jährige aus Weiden, die in einem Mercedes der B-Klasse unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizeisprecher Werner Stopfer besteht keine Lebensgefahr. Ein zusätzlich mit dem Rettungshubschrauber Christoph 80 zur Unfallstelle geflogener Notarzt versorgte die Verletzte an der Unfallstelle.Da der Unfallhergang und die mögliche Unfallursache bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde auf Anordnung eines Jour-Staatsanwalts der Staatsanwaltschaft Weiden ein Unfallgutachter an die Unfallstelle beordert. Werner Stopfer: "Vorangegangene Befragungen von weiteren Autofahrern ergaben keine konkreten Hinweise auf den Unfallhergang. Die Schwerverletzte konnte noch nicht näher befragt werden."Das BRK war mit 13 Einsatzkräften, zwei Notärzten, Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehren Pressath, Troschelhammer und Grafenwöhr sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr über die B299 bei Pressath und bei Dießfurt ab. Zudem kümmerten sie sich um einen kleinen Hund, der sich im Mercedes befand. Angehörige der verletzten Frau holten den Hund an der Unfallstelle ab. Die Polizei Eschenbach wurde durch eine Streife der Polizei Kemnath unterstützt. Zudem befand sich an der Unfallstelle ein Notfallseelsorger und eine Team des Kriseninterventionsteams des BRK Weiden.Aufgrund der Bergung war die B470 in diesem Bereich bis gegen 17 Uhr gesperrt. Die neuwertigen Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Weiden ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge zur weiteren Begutachtung an. Der Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 50.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Eschenbach unter der Telefonnummer (09645) 92040 zu melden.