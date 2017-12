Vermischtes Pressath

Beinahe Modellbahngröße oder auch Miniatur, schlicht oder aufwendig. Krippen können vielfältig sein: Das weiß auch Krippensammler und Diözesanbischof Rudolf Voderholzer. Im Pressather Pfarrsaal besuchte er die Krippenausstellung. Anlässlich der "Großen Visitation" in der Pfarreiengemeinschaft Anfang des Jahres hatte Stadtpfarrer Edmund Prechtl das Diözesanoberhaupt über die geplante Ausstellung unterrichtet. Spontan habe er damals sein Kommen zur Krippenausstellung zugesagt. Ganz genau hat sich der Bischof die Krippen der 26 Aussteller angeschaut.

Besonders spannend fand er die unglaubliche Vielfalt. Jede ist anders, jede hat ihre Besonderheiten, sei es aufgrund des Materials oder der Größe oder der Art der Darstellung. Da gab es traditionell geschnitzte Krippen, unterschiedlichste Szenarien, Miniaturkrippen bis hin zu sehr großen Darstellungen, Figuren und Ställe aus Ton, Stoff, Jute, Kunststoff, Stein und vieles mehr.Für Stadtpfarrer Edmund Prechtl, Initiator der mittlerweile zweiten Ausstellung, ist die Schau eine Einstimmung auf den Advent. "Wenn jemand eine Krippe aufbaut und gestaltet, dann ist davon auszugehen, dass er sich automatisch auch mit der dazugehörigen Geschichte auseinandersetzt."In diesem Jahr dauerte die Krippenausstellung über zwei Wochen. Das Interesse war groß: Weit mehr als 1000 Besucher kamen, sahen und staunten. An den Sonntagen hatte zudem der Frauenbund seine Kaffeestube geöffnet, die sehr großen Zuspruch fand. Das Fazit fiel dementsprechend positiv aus und eine Wiederholung der Ausstellung gilt als sicher. Auch die Gäste waren begeistert. "Sehr einfallsreich, vielfältig und wirklich sehenswert", meinte Donat Grünberger aus Pressath. "Da geht einem das Herz auf", fand Karin Dippl aus Altenstadt. Bernhard Kraus aus Grafenwöhr war einer der Aussteller. Er hat bisher mehr als 3000 Krippen gebaut Erstmals beteiligte er sich bei der Ausstellung in Pressath. Ihn bereitete es besonders Freude, den Besuchern Details seiner Krippen zu erläutern."Faszinierend, was da gestaltet wurde. Einfallsreich, man fühlt sich teils in die eigene Kindheit zurückversetzt", schwärmte Ludwig Gradl aus Pressath. "Hochinteressant ist die Verwendung unterschiedlichster Materialien für den Krippenbau, von Miniatur bis hin zu gewaltigen Ausmaßen. Die Ausstellung verschafft einen ganz besonderen Reiz", lautete das Fazit von Georg Bauer aus Pressath.