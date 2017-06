Vermischtes Pressath

18.06.2017

1295

0 18.06.20171295

Gegen 6:30 Uhr entdeckte der Mann Feuer am Balkon. Der Brand hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Dennoch gelang es dem Mann und Helfern mit einem Gartenschlauch, das Feuer halbwegs in Schach zu halten. bis die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer dann schnell ab. Mit Atemschutz bekämpften die Spezialisten mögliche Glutnester. Sie deckten dazu das Dach ab, um weitere Glutnester aufzuspüren.Nach ersten Schätzungen der PI Eschenbach vor Ort beläuft sich der Schaden auf mindestens 50000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Angaben bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Pressath, Eschenbach und Troschelhammer, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.