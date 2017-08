Vermischtes Pressath

08.08.2017

Die 17-jährige Susanne Schubert ist gerade mit der 11. Klasse am Gymnasium Eschenbach fertig. Und schon geht es weiter mit dem Unterricht. Obwohl Ferien sind.

Pressath/Amberg. "Eine Woche in so einer Gesellschaft war toll, so viele von der gleichen Sorte", sagt die Elftklässlerin. Mit Miriam Schraml aus dem gleichen Jahrgang ging es für die beiden Schülerinnen des Gymnasiums Eschenbach ans Max-Reger-Internat nach Amberg. Dort nahmen sie an der Hochbegabten-Ferienwoche teil.26 Elftklässler aus Gymnasien der ganzen Oberpfalz kamen im Amberger Internat zusammen. Ganz anders als Frontalunterricht sei die Hochbegabten-Woche. "Es war wie Ferienprogramm für Große", sagt die 17-Jährige. Es gab interessante Vorträge über Musik und Theater, Physik und Politik in den USA unter Donald Trump. In einem Planspiel diskutierten die Schüler als Bundesrat- und Bundestag-Mitglieder über Gesetzesentwürfe. "Das war besonders interessant", sagt die Schülerin. "Man kann sich jetzt ganz anders vorstellen, wie die dort arbeiten und wie langwierig solche Prozesse sind." Obwohl das Spiel schon die Kurzversion der Realität war, dauerte es den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr.In der Uniklinik in Regensburg durfte die Gruppe auf die Intensivstation und Patienten besuchen sowie den Schock-Raum in der Notfallchirurgie besichtigen. Eine ganz neue Erfahrung für die Schülerin. "Ansonsten kommt man da so ja nicht rein." Ebenso praktisch wurde es im Hochseilgarten für die Gymnasiasten. Hier war Teamwork gefragt."Die Gruppe war super", sagt Schubert. Im Gesellschaftsraum, bei Billard oder Tischtennis, saßen die Hochbegabten oft bis nach Mitternacht zusammen. Bei viel Spaß lernten die Jugendlichen neue Leute "der gleichen Sorte" anderer Schulen kennen. Die neuen Freundschaften wollen die Gymnasiasten aus der Oberpfalz in einem Nachtreffen der Kurs-Woche gleich noch vertiefen."Ich mag den Begriff ,hochbegabt' nicht", sagt die 17-Jährige. Eher tue sie sich leichter mit dem Lernen, als andere. Die Anmeldung zu dem besonderen Feriencamp ging über die Schule. Die Oberstufenkoordinatoren schlugen drei Schüler für die Anmeldung vor, die die Auswahlkriterien erfüllen. Dazu gehören sehr gute Noten in möglichst allen Fächern, Engagement in der Schule und darüber hinaus in öffentlichen oder sozialen Einrichtungen.Für die 17-Jährige kein Problem. Ihr Durchschnitt liegt bei 13,62 Punkten, das entspricht in Noten einer 1,1. Zudem ist sie Tutorin für Fünftklässler. Als Judo-Sportlerin unterrichtet sie bereits Jüngere und macht Kampfrichter bei Turnieren. Musikalisch spielt die Schülerin Waldhorn im Orchester und in einem Ensemble. Ob Luft für Freizeit bleibt? Langweilig wird der Schülerin bestimmt nicht. Vor allem mit Nachmittagsunterricht werden die Tage in der Schule richtig voll, gibt Schubert zu. Neben Judo und Waldhorn-Spielen macht sie gerne etwas mit Kindern, zeichnet oder liest."Ich fand's richtig schön", sagt die Schülerin über das Hochbegabten-Seminar. Am besten gefiel ihr dennoch das Gesamtpaket. "Mich interessieren viele verschiedene Themen und die Abwechslung von Theorie und Praxis war toll." Mittlerweile freut sich die 17-Jährige auch auf die Ferien: "Früher war mir immer langweilig", sagt sie. Der verlorenen ersten Ferienwoche trauert sie nicht nach. "Ich würde es nicht als Verzicht bezeichnen", erklärt die Gymnasiastin. "Es war eher wie beim Zeltlager, nur in schönen Zimmern."