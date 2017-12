Vermischtes Pressath

13.12.2017

5

0 13.12.2017

Pressath/Mantel. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und in adventlicher Runde beschlossen es die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus e. V. (ASBH) in der Turnhalle der TSG Mantel/Weiherhammer.

Vorsitzende Helga Dippel bedankte sich für die Überlassung der Räumlichkeit und die Bewirtung durch das Team der TSG-Gaststätte. Ihr Gruß galt allen Anwesenden, wenngleich viele Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen diesmal nicht teilnehmen konnten. In ihrem Rückblick skizzierte sie die Aktionen der Selbsthilfegruppe vom letzten Jahr.So wurden unter anderem ein Vortrag über Dekubitus-Wundheilung im März in Störnstein besucht, ferner zwei Wochenenden im Bayerischen Wald zum Erfahrungsaustausch verbracht und ein Boccia-Turnier ausgerichtet. Dem Thema "Gesundes Bauernfrühstück" widmete sich ein Bauernhofbesuch in Kaltenbrunn.Die Vorstandschaft nahm unter anderem am Landesverbandstreffen im April in Bad Gögging teil. Ein Seminar des Bundesverbandes fand im Juni in Bad Honnef statt. Einzelne Termine stehen auch schon für das Jahr 2018 fest.Die Vorsitzende kündigte für den 25. März das alljährliche Boccia-Turnier in der TSG-Turnhalle Mantel/Weiherhammer an. Der Kalender sieht auch wieder eine Wochenend-Veranstaltung im Bayerischen Wald vor, vom 31. Mai bis 3. Juni im "Hohenaufer Hof". Auf der Agenda steht außerdem eine Informationsveranstaltung in Regensburg am 9. Juni. Das Jahr wird mit der Adventsfeier in der TSG-Turnhalle beschlossen.Dippel dankte abschließend allen Mitgliedern für das gute Miteinander, die herausragende Zusammenarbeit und die unermüdliche Unterstützung in der Selbsthilfegruppe. Mit weihnachtlichen Weisen ging es dann zum besinnlichen Teil über. Die Lieder begleitete Max Hohlrüther am Keyboard.Passend zum Anlass trug Dippel die Weihnachtsgeschichte von der Steinsuppe vor. Alle Anwesenden durften sich über ein kleines Präsent freuen.