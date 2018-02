Vermischtes Pressath

26.02.2018

108

0 26.02.2018108

Ein Ford-Fahrer hat am Montagabend gegen 19 Uhr in der Grafenwöhrer Straße in Pressath einen Opel-Fahrer mit seinem Auto übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Opel-Fahrer verletzte sich leicht.

Am Montagabend gegen 19 Uhr ereignete sich in der Grafenwöhrer Straße in Pressath ein Verkehrsunfall. Ein US-Amerikaner fuhr mit seinem Ford von der B299 ab und wollte nach links in die Grafenwöhrer Straße einbiegen. Nachdem ein Fahrzeug in der Straße nach rechts abgebogen war, fuhr er in die Kreuzung ein und übersah dabei einen Opel Corsa, der hinter dem abbiegenden Auto war und geradeaus in Richtung Obi-Baumarkt fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, den die Polizei aus Eschenbach auf 8000 Euro schätzte. Die Pressather Feuerwehr, die einen kurzen Anfahrtsweg hatte, regelte den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei und reinigte die Fahrbahn. Es kam zu einigen Verkehrsbedingungen bis zur Bergung der Fahrzeuge.