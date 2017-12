Vermischtes Pressath

05.12.2017

Kurz nach 7 Uhr am Dienstagmorgen war ein Fahrer aus Grafenwöhr mit seinem Ford die NEW16 in Richtung Dießfurt unterwegs. An der Kreuzung zur NEW22 wollte er abbremsen und kam dabei nach eigenen Angaben ins Rutschen. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und schlitterte in die Kreuzung.

Dort kam zur selben Zeit ein Toyota von der B 470, der in Richtung Josephstal fahren wollte. Der Ford traf den Toyota an der Beifahrerseite. Dieser schleuderte daraufhin über die schneebedeckte Grünfläche ins Gehölz, wo er total beschädigt liegenblieb. Eine Person wurde dabei verletzt und ins Klinikum nach Weiden gebracht.An beiden Pkw entstand Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr Dießfurt sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten.