Einbrecher angelt sich Angeln

Vermischtes Pressath

22.01.2018

50

0 22.01.201850

Troschelhammer.Gönnte der Täter einem Pressather keinen großen Fang, oder wollte er sich noch schnell ein Abendessen per Angel organisieren? Mit „brachialer Gewalt“, wie es Polizeichef Werner Stopfer beschreibt, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Baucontainer, der an einem Fischweiher in der Nähe von Troschelhammer steht.

Dort hatte der Besitzer Werkzeug und Angeln gelagert, die später in der noch nicht fertigen Fischerhütte untergebracht werden sollten. Auffällig sei, dass sich der Täter nur für die drei Angeln im Wert von 50 Euro interessierte, berichtet Stopfer. Weitaus größer sei der Schaden an dem Container: 400 Euro. Der Polizeichef vermutet, dass der Täter die Tür mit einem Brecheisen aufgebrochen hat. Weil in dem Bereich in der Nähe der B 470 noch weitere Fischweiher liegen, bittet die Polizei die Besitzer, zu überprüfen, ob auch bei ihnen eingebrochen wurde und sich gegebenenfalls zu melden. Hinweise unter Telefon 09645/92040.