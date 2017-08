Vermischtes Pressath

07.08.2017

69

0 07.08.201769

Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag in Pressath ein Navigationsgerät aus einem Auto gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit Einbrüchen in zwei naheliegende Geräteschuppen im gleichen Zeitraum.

"Die bisher unbekannten Täter gelangten durch das Einschlagen der Scheibe in der Fahrertür in das Fahrzeuginnere und montierten das fest eingebaute Farb-Navigationsgerät und die Bedienelemente der Klimaanlage aus der Mittelkonsole aus", berichtet Polizeihauptmeister Paul Zawal. Der Kombi habe laut Polizeiangaben wegen eines Motorschadens schon länger auf einer Wiese in der Nähe der Neu-Weiher-Straße gestanden. Der Schaden beträgt etwa 3500 Euro.Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit Einbrüchen in zwei naheliegende Geräteschuppen in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Die Täter betraten das Grundstück durch ein unversperrtes Gartentor und hebelten das Schloss auf. Sie stahlen einen Rasenmäher und vier weitere elektrische Gartengeräte. Der Schaden beträgt 1000 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach unter der Telefonnummer 09645-92040 zu melden.