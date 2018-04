Vermischtes Pressath

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Neustadt/WN hatte am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei seinem Ausflug mit seiner Ducati 1200 Panigale Pech, als er auf der B 470 von Pressath kommend in Richtung Weiden unterwegs war.

An der Abfahrt zum Kieswerk kurz vor Schwarzenbach musste eine 26-jährige Frau aus Oberfranken mit ihrem Jeep verkehrsbedingt anhalten, was der Motorradfahrer zu spät bemerkte. Er krachte trotz Vollbremsung auf das Heck des Pkw und schleuderte auf die Bundesstraße. Zum Glück wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Doch an der über 40.000 Euro teuren Ducati entstand ein Totalschaden. Die Maschine musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Jeep dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Zur Absicherung und Fahrbahnreinigung vor Ort wurde die Feuerwehr aus Schwarzenbach alarmiert. Ebenso am Unfallort war die Polizei aus Eschenbach und der HvO Pressath.