Vermischtes Pressath

27.03.2018

Bei der Jahreshauptversammlung des Freien Wählerblock Pressath freute sich Vorsitzender Wolfgang Graser über die zahlreichen Mitglieder, die gekommen waren. Nachträglich gratulierte er Christoph Franzeck für die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Danach ging er auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres ein.

Wegen einer zu geringen Beteiligung musste das geplante Ferienprogramm ausfallen, bedauerte Graser. Zudem sprach er unter anderem das Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge an. Für 2018 sind wieder ein Ausflug und eine Aktion beim Ferienprogramm geplant.Die Vorstandssitzungen sollen wieder in den Gaststätten der Dörfer abgehalten werden, damit sich die Einwohner mit ihren Problemen vor Ort an den FWB wenden können. Auch soll im Frühjahr die Patenschaft für den Kinderspielplatz am Brückl übernommen werden. Hauptaufgabe für die Zukunft wird aber sein, neue Mitglieder zu gewinnen. Beim Kassenbericht konnte Kassier Rudi Fuchs von einem erfolgreichen Jahr und einem guten Kassenstand berichten. Kassenprüfer Michael Schäfer bescheinigte ihm eine vorbildliche Arbeit.Unter der Leitung von Albert Butscher gab es dann die Neuwahlen. Diese ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Wolfgang Graser, Stellvertreter: Max Pfleger, Kassier: Rudi Fuchs, Schriftführer: Julia Pfleger (neu), Beisitzer: Barbara Krauthahn, Raimund Pöllmann, Stephan Pollert (neu) sowie Kassenprüfer: Reinhard Kirschner, Michael Schäfer. Im Anschluss an die Wahlen berichtete Graser noch von der Tätigkeit im Stadtrat und stellte den geplanten Ausflug vor.