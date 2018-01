Vermischtes Pressath

Gesund sein und bleiben ist ein essenzielles Stück Lebensqualität. Doch in vielen ländlichen Gegenden fällt es zusehends schwer, fachkundigen ärztlichen Rat einzuholen. Umso mehr freut sich Bürgermeister Werner Walberer über Dr. Olga Burgers Entschluss, zum Jahreswechsel die von Dr. Georg Schmidt geleitete allgemeinärztliche Praxis zu übernehmen - und dies auf lange Sicht, wie die Ärztin versicherte.

"Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg, wenn wir dem Trend entgegentreten, dass Ärzte die ländlichen Regionen verlassen. Unsere Stadt wird Sie unterstützen, so gut sie kann", bekräftigte Walberer beim Begrüßungsbesuch im einst als "Lehrerhaus" errichteten Praxisgebäude in der Schulstraße. Eine "nachfolgende bauliche Lösung" sei in Planung, deutete das Stadtoberhaupt an. Burger betonte ihrerseits, sich bewusst für die Landpraxis entschieden zu haben: "Nach langjähriger klinischer Laufbahn bin ich angekommen und freue mich, die ärztliche Versorgung in Pressath mitgewährleisten zu können." Der Name Burger hat freilich einen vertrauten Klang: Olga Burgers Ehemann Johannes Burger betreibt seit 2013 mit Dr. Shirantha Arachchige die frühere Praxis Hierl/Braun. Olga Burger kann eine vielseitige Berufserfahrung vorweisen: Nach dem Medizinstudium in Düsseldorf und der 2010 verliehenen Approbation arbeitete die gebürtige Osthessin zunächst zwei Jahre als Chirurgin in Fulda und Regensburg.Ein Jahr an einer kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung in Fulda und zwei an der Inneren Abteilung des Schwandorfer Krankenhauses folgten, ehe sie sich zur Fachärztin für Allgemeinmedizin qualifizierte. In dieser Zeit unterstützte sie ihren Ehemann in der Gemeinschaftspraxis an der Wollauer Straße. Nach Ablegung der Facharztprüfung trat sie im Oktober 2017 als Assistentin in Dr. Georg Schmidts Praxis ein, die sie seit 1. Januar leitet.