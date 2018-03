Vermischtes Pressath

Pressath. (bjp) Egal ob Bank, Behörde oder Bauunternehmen, Polizei oder Pflegedienst, Mechatroniker oder Metzger: Jugendliche aus dem Land am Kulm müssen keineswegs in die Ferne schweifen, um ihren Traumberuf zu finden.

Welche Vielfalt der „Markt der Chancen“ in der Nordoberpfalz und den Nachbarregionen für angehende Azubis in petto hält, illustriert die fünfte Ausbildungsmesse im „Vierstädtedreieck“ am Samstag, 3. März, von 9 bis 14 Uhr in Pressath.Nicht weniger als 39 Unternehmen, Fachschulen, Behörden und andere Dienstleister quer durch alle Branchen haben schon zugesagt, in der Mehrzweck- und der Stadthalle die „roten Teppiche“ für ausbildungswillige junge Leute auszurollen.Für die Jubiläums-Ausbildungsmesse hofft der Mitorganisator und Pressather Stadtrat Bernhard Stangl auf einen ähnlich eindrucksvollen Erfolg wie bei der letztjährigen „Lehrstellen-Leistungsschau“ in Grafenwöhr: „Damals kamen 850 Besucher, und alles in allem wurden mehr als 100 Praktika und etwa 30 Ausbildungsstellen vermittelt.“Der Veranstaltungsslogan „Wir führen zusammen“ will aber nicht nur frischgebackene Schulabgänger ansprechen. Arbeitsuchende jenseits des klassischen Lehrlingsalters sind gleichfalls eingeladen, ihre Chancen auf einen beruflichen Neustart auszuloten.„Wir haben erlebt, dass auch Erwachsene die Ausbildungsmesse als Jobbörse nutzen und erfolgversprechende Kontakte zu Firmen knüpfen“, freut sich Bernhard Stangl.Auch Agentur für Arbeit und Berufliches Fortbildungszentrum (bfz) Weiden geben in Pressath Fingerzeige, wie eine berufliche Neuorientierung gelingen kann.Nicht mehr aufs Abstellgleis muss auch der Weg junger Menschen führen, die durch schulische oder gesellschaftliche Bewertungsraster gefallen sind: Bildungswerke wie das Grafenwöhrer St.-Michaels-Werk, die Kolping-Bildungswerke oder die erstmals auf der Ausbildungsmesse im „VierStädtedreieck“ vertretene Regens-Wagner-Stiftung ebnen vielen von ihnen die Bahn ins Berufsleben.

Gewinnspiel

Hauptpreis Bundestagsbesuch

Pressath. (bjp) Angehende Azubis aufgepasst: Alle Schüler haben die Chance, bei einem Gewinnspiel attraktive Preise zu gewinnen: eine mehrtägige Informationsfahrt zum Bundestag für vier Personen, sechs Tagesfahrten zum bayerischen Landtag, zwei Tickets für ein Heimspiel des FC Bayern und einiges mehr. Auf die drei teilnehmerstärksten Schulklassen warten Klassenpreise in Höhe von 150, 100 oder 50 Euro.



Startschuss fällt um 9 Uhr

(bjp) Eröffnet wird die fünfte Ausbildungsmesse im „VierStädtedreieck“ am Samstag, 3. März, um 9 Uhr in der Pressather Mehrzweckhalle. Schirmherrin ist die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl, Landrat Andreas Meier wird ein Grußwort sprechen.Außer dem Pressather Stadtoberhaupt und „Hausherren“ Werner Walberer unterstützen als Ehrengäste die Bürgermeister Peter Lehr (Eschenbach), Edgar Knobloch (Grafenwöhr), Jürgen Kürzinger (Kirchenthumbach), Carmen Pepiuk (Trabitz) und Thorsten Hallmann (Schwarzenbach) den „Markt der Chancen“. Initiatoren und Veranstalter der Ausbildungsmesse sind die SPD-Ortsvereine in Eschenbach, Grafenwöhr, Kirchenthumbach und Pressath.