Vermischtes Pressath

11.06.2017

Ob in weißer Pracht am Wegesrand, oder knusprig goldgelb auf dem Teller: Holunder ist immer ein Genuss. Das wussten schon die Germanen.

Als "holun tar", den heiligen Strauch der Schutzgöttin "Frau Holle", schätzten die Germanen den Holunder im Altertum. Bis heute vertrauen viele auf seine Heilkraft gegen unzählige Gebrechen von der Erkältung bis zu Schwangerschaftsbeschwerden. Einst galt ein "Hollerbusch" beim Haus sogar als Glücksbringer, der vor Feuer, Blitzeinschlag, Krankheit und "bösen Geistern" schützt und vor dem man deshalb ehrfürchtig den Hut zog.An dieses Brauchtum erinnerte Heimleiterin Christine Tschauner beim traditionellen Holunderblütenfest des katholischen Seniorenheims Sankt Josef mit einem Gedicht von Kurt Hoffmann. Passend dazu war der Saal mit Holunderblüten der Altendorfer Familie Bayer dekoriert. Zum Kaffee servierte das Personal frisch gebackene Holunder- und Apfelküchln. Den passenden musikalischen Rahmen setzte die Begründerin des Pressather Wirtshaussingens, Vroni Spitaler, mit Ohrwürmern wie "Weißer Holunder", "Tulpen aus Amsterdam" oder " Fliege mit mir in die Heimat" auf dem Akkordeon.Speziell für Tanja Recht spielte sie "So ein Tag, so wunderschön wie heute". Das hatte seinen guten Grund: "Mit Auszeichnung" hat die Heimmitarbeiterin nach der Fortbildung zur Wohnbereichsleiterin nun auch den Palliativ-Hospiz-Lehrgang am Klinikum Nürnberg Nord bestanden und sich zur "Pain Nurse" ("Schmerz-Schwester"), also zur Expertin für Schmerzlinderung, qualifiziert. "Mit ihrer Bestnote hat sie sogar einige Anästhesisten weit hinter sich gelassen", freute sich Tschauner über diesen Erfolg und über Tanja Rechts Absicht, möglichst bald noch weitere Fortbildungen zu belegen.