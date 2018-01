Vermischtes Pressath

12.01.2018

Lange musste Julius Sparrer nicht überlegen, als er das Angebot bekam, die Zahnarztpraxis des verstorbenen Dr. Thomas Spiegelsberger in Pressath zu übernehmen. Kurz vor Weihnachten wurde die Frage an ihn herangetragen, am 8. Januar untersuchte der 28-Jährige aus Weiden bereits die Zähne der Pressather - vorerst zwar noch als Vertretung für Spiegelsberger und in Anstellung bei dessen Frau, Maria Spiegelsberger. Zum 1. März soll dann aber auch die offizielle Namensänderung der Praxis erfolgen.