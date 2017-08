Vermischtes Pressath

Ein spektakulärer Unfall auf der B470 endete am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr mit einem schwer demolierten Lkw, aber ohne Verletzte. Zudem war ein Auto beteiligt, laut Polizei liegt der Gesamtschaden bei 15 000 Euro.

Die Helfer der Feuerwehr Gmünd fanden an der Unfallstelle das beschädigte Auto, erst der Fahrer machte sie auf den Lkw im dichten Wald aufmerksam. Nach Angaben der Polizei kam dessen 58-jähriger Fahrer aus Kemnath aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, fuhr über die Böschung und schlug eine Schneise in den Wald. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Ein entgegenkommender 54-jähriger Grafenwöhrer musste in den Graben ausweichen. Ein Verkehrsschild beschädigte sein Auto an der Beifahrerseite.Die Feuerwehren aus Gmünd und Dießfurt sperrten die Bundesstraße halbseitig und kümmerten sich um die Bergung des Lkw. Die Feuerwehr aus Gmünd war fälschlicherweise zunächst zu einem Einsatz auf die B299 alarmiert. Weil es dort keinen Unfall gab, mussten sich die Helfer regelrecht durchfragen. Ein Lkw-Fahrer gab den richtigen Tipp. Obwohl die Wehr auf der B470 nicht zuständig ist, leisteten die Gmünder Hilfe.