Vermischtes Pressath

21.09.2017

Seit mindestens 1200 Jahren dürfte es Pressath geben, eine 700 Jahre alte Urkunde bezeugt das Marktrecht des Ortes. Angesichts solcher Zeitspannen sind 60 Jahre geradezu "pure Jugend". So empfindet es auch Werner Walberer, als er am Mittwochabend in der Stadthalle gut gelaunt die Glückwünsche von über 150 Festgästen zur "runden Sechs" entgegennimmt.

Spende statt Geschenke "Zufriedenheit ist für mich kein bloßes Wort, sondern eine Grundeinstellung meines Lebens", bekräftigte Werner Walberer bei seiner Geburtstagsfeier in der Stadthalle. Deshalb habe er auch gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen den "Helfern vor Ort" eine Spende zu widmen. Jeder solle bedenken, dass die Rotkreuzhelfer einen Dienst in Notsituationen leisteten, der allen nütze: "Das Geld, das Sie heute spenden, könnte Ihnen schon morgen zugutekommen."



Die zum Geburtstagsfest eingegangenen Gaben werde er bei passender Gelegenheit in würdigem Rahmen übergeben, versprach Walberer. (bjp)

Jugendlichkeit und Tatkraft bescheinigte vor allem der Speinsharter Bürgermeister Albert Nickl seinem am 20. September 1957 in der Kahrmühle geborenen Pressather Kollegen, der mit drei Jahren Amtszeit ohnehin ein "junger Bürgermeister" sei: "Frag mal beim Standesamt nach, ob das mit den 60 Jahren so stimmt. Und egal, welcher Geburtstag dabei herauskommt: Es ist in jedem Fall ein Grund zum Feiern." Walberer habe es verstanden, "die Bürger einzubinden, mitzunehmen und die Stadt fortzuentwickeln". Und seine Bitte, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für die Rotkreuz-Helfer vor Ort zu spenden, zeige, "dass du das Herz am richtigen Fleck hast".Als stellvertretender Landrat überbrachte Nickl die Glückwünsche von Landrat Andreas Meier, Gemeindetags-Kreisvorsitzendem Rupert Troppmann und allen Bürgermeisterkollegen, von denen einige allerdings auch persönlich gekommen waren. Im Namen des Stadtrats gab stellvertretender Bürgermeister Max Schwärzer unter dem Motto "Alles Gute zum Geburtstag, Locke" eine gereimte "Zusammenfassung aller zu diesem Tag eingegangenen Glückwünsche" zum Besten, wobei er großzügig auch "Donald Trump und seine Melania", "Putin aus dem Russenland" und "Kim Jong-un" mit "Raketengrüßen" in die Gratulantenschar einbezog. Nicht nur für diese guten Wünsche, sondern auch für die "gute Zusammenarbeit zum Wohl der Stadt" bedankte sich Walberer.Wohl als Ermutigung an den Rathauschef, auch weiterhin Pressath nach Kräften vorwärtszubewegen, war zu Beginn des Festes der Feuerwehr-Spielmannszug mit "Hoch auf dem gelben Wagen" und "Ja, mir san mit'm Radl da" in die Stadthalle eingezogen. Mit Märschen und Polkas grüßten die von einem erfolgreichen USA-Gastspiel zurückgekehrten Pressather Musikanten den "Chief" ihrer Stadt, der selbst 38 Jahre lang als technischer Angestellter bei den US-Streitkräften in Grafenwöhr gearbeitet hat. Zum Lied "Wohl ist die Welt so groß und weit" durfte Walberer sogar selbst den Taktstock schwingen. Ein Geburtstagsständchen entbot ebenfalls das Bläserquartett der "Musikschule Vierstädtedreieck" dem Jubilar, der auch Vorsitzender des Musikschul-Trägervereins ist. Mit vollem Programm zu volkstümlichen Weisen und rockigen Klängen versetzte das Schwarzenbacher Plattler-Sextett "Schenkelzinterer" den Saal in Wallung. Alleinunterhalter Markus Brand nahm Geburtstagskind und Publikum mit auf eine musikalische Reise von Kastelruth nach Mendocino.Besonders freute sich Werner Walberer über den Besuch von Abordnungen der SPD und der Gewerkschaft Verdi und blickte auf seine in beiden Organisationen seit 1985 unternommenen "ersten politischen Gehversuche" zurück. Vor allem die Gewerkschaft, für die er ab 1992 auf verschiedenen Ebenen Personalratsämter wahrgenommen habe, "hat mich zum Bürgermeister geformt".