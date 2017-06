Vermischtes Pressath

15.06.2017

8

0 15.06.2017

(mng) Herrliches Wetter bei der Fronleichnamsprozession. Acht Vereine und Verbände der Pfarrei St. Georg hatten sich zunächst am Kirchplatz eingefunden, um mit ihren Fahnenabordnungen, angeführt von zehn Ministranten und Pater Antony D'Cruz, ins Gotteshaus einzuziehen und die Messe zu feiern, die Günther Hösl an der Orgel begleitete. Dann zogen die Katholiken durch die Frankengasse zum Schellenberg, wo beim Anwesen Bauer der erste Altar aufgebaut war. Weiter führte der Weg über die Agnes-Raith-Straße zur Alten Schulgasse, wo bei der Familie Reichl Station gemacht wurde. Durch die Schulgasse und die Reinwaldstraße ging es zur Bachstraße, wo Familie Daubenmerkl den dritten Altar errichtet hatte. Für den vierten Altar zeichnete Familie Weyh in der Hauptstraße verantwortlich. Für den richtigen Ton sorgte die Musikschule Vierstädtedreieck unter Leitung von René Bauer.