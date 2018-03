Vermischtes Pressath

29.03.2018

29.03.2018

Der Film eines OTH-Studenten auf Arte-Niveau: Robert Neuber dokumentiert in seiner Masterarbeit den Wiederaufbau in der nepalesischen Königsstadt Bhaktapur. Gleichzeitig rückt der Filmemacher die Arbeit eines Oberpfälzer Hilfsvereins ins rechte Licht.

Viel Unsicherheit

Typische Bauweise

Spenden und Termine Spenden

Wer den Verein „Wiederaufbau Bhaktapur“ unterstützen will, spendet auf das Konto der Raiffeisenbank Oberpfalz Nord-West: IBAN DE78770697640004412761.

Der Film ist zu sehen am Montag, 14. Mai, 19.30 Uhr, im Pfarrsaal Pressath, am Dienstag, 29. Mai, ab 19 Uhr im Taubnschusterhaus in Eschenbach. Am 16. April in Creußen sind Ort und Zeit noch offen. Ein Termin für Kemnath ist in Planung.