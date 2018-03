Vermischtes Pressath

15.03.2018

34

0 15.03.201834

"An alle Freidenker tut mir nach!" prangt nach wie vor in grünen krakeligen Graffiti-Lettern auf dem Sandsteinsockel des Pressather Rathauses. Die Polizei hatte vor rund einer Woche erneut einen Zeugenaufruf gestartet, um den Schmierfink zu ermitteln, der in der Nacht von Samstag, 17. Februar, auf Sonntag, 18. Februar, mehrere öffentliche Gebäude in Pressath mit Parolen besprüht hatte.