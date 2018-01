Vermischtes Pressath

03.01.2018

Der Pressather Faschingszug gönnt sich 2018 keine Pause. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Die letzten Jahre mussten die Zuschauer immer zwei Jahre auf ihren Gaudiwurm warten. Der Stadtverband und der Pressather Faschingsverein arbeiten jedoch Hand in Hand. So ist es am Sonntag, 4. Februar, möglich, dass ab 14 Uhr die Teilnehmer des Faschingszugs durch die Straßen von Pressath ziehen. Wie schon in den vergangenen Jahren beginnt der Umzug in der Kemnather Straße bei der Tankstelle Hautmann.

Anschließend findet in der Pressather Stadthalle wieder die "After-Gaudiwurm-Party" statt. Wer möchte, kann Kuchenspenden für diesen Tag abgeben. Dominik Kormann nimmt unter Telefon 0170/3887597 Anmeldungen entgegen. Es gibt keine Startgebühren und das "Wurfmaterial" für die teilnehmenden Gruppen wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Motto für dieses Jahr lautet: "Alle außer Rand und Band, Pressath wird zum Märchenland". Bereits jetzt haben sich viele Gruppen und Fahrzeuge zum Zug angemeldet. Es sind wieder bekannte Vereine dabei, aber auch neue Gruppierungen konnten hinzugewonnen werden. Weitere Anmeldungen unter E-Mail an info@pressatherfaschingszug.de. Nähere Informationen gibt es auch unter der Facebook-Veranstaltung "Faschingszug Pressath 2018".