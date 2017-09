Vermischtes Pressath

15.09.2017

Seit einer Woche sind die Pressather Musikanten zurück aus den USA. Doch reiner Urlaub war die Reise keineswegs. Bei ihrem Auftritt in New Mexico brechen sie einen Rekord.

Zum dritten Mal in Folge unterhielten die Haidenaabstädter auf dem German Authentic Oktoberfest auf der Air Force Base in Holloman/New Mexico und brachen hierbei alle Rekorde. Bereits bei ihrem ersten Besuch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Jahr 2015 waren die Karten für die amerikanische "Wiesn" zum ersten Mal ausverkauft.Heuer setzten die Pressather Musikanten unter Leitung von Martin Wolf noch eins drauf. Die Organisatoren hatten ihre Kapazitäten gegenüber den beiden Vorjahren erhöht und so stürmten etwa 8000 Besucher auf das letzte Oktoberfest dieser Art - neuer Besucherrekord. Die Ausbildung der deutschen Luftwaffe auf dem US-Stützpunkt wird 2019 eingestellt. Die Pressather konnten mit ihrem umfangreichen Repertoire sämtliche Zuschauer begeistern, was sich auch auf der stets gefüllten Tanzfläche widerspiegelte.Da zu einer Reise über den großen Teich natürlich auch etwas Kultur gehören sollte, verlagerten die Pressather Musikanten ihre wohlverdiente Sommerpause dieses Jahr nach New Mexiko, Texas und Kalifornien. Dort erkundeten sie zwei Wochen lang einige der schönsten und beeindruckendsten Flecken der Erde.Nicht nur die Abfahrt mit der Zip-Line in Ruidoso sowie die Rundfahrt durch El Paso mit Besichtigung des Grenzzauns zu Mexiko hinterließen bleibende Eindrücke bei den Musikanten.In Los Angeles erkundeten sie neben Venice Beach und dem Santa Monica Pier auch den Rodeo Drive und den Hollywood Boulevard. Auf dem Walk of Fame suchte der ein oder andere nach bekannten Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen. Am Hollywood-Schriftzug genossen alle den Sonnenuntergang.Über Tulare und Merced reisten die Musikanten nach San Francisco, wo sie mit 44 Grad Celsius den heißesten Tag seit 20 Jahren erlebten. Bei tollem Wetter ging es unter anderem über die Golden Gate Bridge, mit dem Schiff zum ehemaligen Gefängnis nach Alcatraz, zum Pier 39 und nach Chinatown.Von San Francisco fuhr die Kapelle nach Monterey. Dort begann die Rundfahrt über die Milliardärsenklave 17-Mile Drive nach Carmel-by-the-Sea. Weiter ging die Reise durch Morro Bay und Santa Barbara nach Los Angeles, von wo aus es am Wochenende zurück nach Deutschland ging."Eine unvergessliche Tour", fasste Vorsitzender Andreas Kiener zusammen und bedankte sich beim musikalischen Leiter Martin Wolf für seinen unermüdlichen Einsatz und bei allen, die zum Gelingen der Reise beigetragen haben. Insbesondere Martin Murr sprach Kiener Anerkennung für die Organisation der USA-Tour aus.