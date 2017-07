Vermischtes Pressath

28.07.2017

Er wurde als Hoffnungsprojekt für den regionalen Fremdenverkehr gehandelt: der Freizeitsee Dießfurt. Doch bei den Erwerbsverhandlungen mit der Stadt Pressath pokerten die Bayerischen Staatsforsten hoch - zu hoch. Nun zog der Stadtrat den Schlussstrich. Ein Kauf des Kiesgrubenareals sei kein Thema mehr, auch der zum Jahresende auslaufende Nutzungsvertrag werde nicht mehr verlängert.

Überraschend kam dieser einstimmige Beschluss nicht, denn wiederholt hatten Bürgermeister Werner Walberer und die Stadträte deutlich gemacht, dass sie über den Verlauf der Kaufverhandlungen nicht glücklich seien. Die Preisvorstellungen der Staatsforsten würden die Stadtfinanzen überfordern, ein Erwerb "um jeden Preis" sei weder leistbar noch vor den Bürgern zu rechtfertigen, machte Walberer auch in der Ratssitzung am Donnerstag erneut deutlich. SPD-Sprecher Franz Floth und sein Fraktionskollege Stephan Dippl teilten diese Sicht: Das vorliegende Angebot sei nicht diskutabel, zumal die Staatsforsten über Jahre hinweg beachtliche Profite aus der Bewirtschaftung des Geländes gezogen hätten und die Stadt für den Unterhalt der Freizeitanlage aufgekommen sei.Auch Andreas Reindl (CSU) und dritter Bürgermeister Wolfgang Graser (FWB) befürworteten einen Rückzug und sprachen sich ebenso wie Bürgermeister Walberer dafür aus, dass sich die Stadt ausschließlich auf ihr "Kiesibeach"-Freizeitgelände konzentrieren solle. Eine Erneuerung des Nutzungsvertrags komme ebenfalls nicht mehr in Betracht, war man sich fraktionsübergreifend einig. Werner Walberer erinnerte daran, dass Sauberhaltung und Pflege des Areals alljährlich fünfstellige Summen erfordert hätten, was nicht zuletzt der Verantwortungs- und Sorglosigkeit von Besuchern zuzuschreiben sei: "Beschädigungen und Vermüllung grenzten mitunter an Unverschämtheit."Stefan Brüderer (CSU) bedauerte gleichwohl den Ausstieg aus einem Projekt, mit dem sich viele Erwartungen und Hoffnungen verbunden hätten. Wie geht es nun weiter? Der Nutzungsvertrag, so Bürgermeister Walberer, laufe zwar zum Jahresende ab, doch werde die Stadt aus Gründen der Rechtssicherheit förmlich kündigen: "Dies hat auch das Landratsamt als Aufsichtsbehörde empfohlen." Ab 2018 liege die Verantwortung wieder allein beim Staatsforst als Eigentümer. Sollte ein Investor das Terrain in Zusammenarbeit mit dem Forstunternehmen touristisch weiterentwickeln wollen, so werde sich auch die Stadt Pressath, auf deren Gebiet die Seen lägen, kooperativ zeigen, versprach Walberer.