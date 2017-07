Vermischtes Pressath

21.07.2017

7

0 21.07.2017

"Der Bruno wird's scho richt'n, der Bruno macht's schon gut", sangen die Mitglieder der Schützengesellschaft "Eichenlaub" Pressath am Mittwochabend für Bruno Murr. Der Jubilar hatte zu seinem 70. Geburtstag eingeladen.

Aber nicht nur die Schützen, sondern auch die Feuerwehr Zintlhammer, der FC Hirtweiher und der Fischereiverein Pressath sowie Murrs Familie und Freunde trällerten mit. Mit dem Ständchen wurde ein Mann geehrt, auf den sich viele Vereine jederzeit verlassen konnten. Bei allen Vereinen hat er durch seine langjährige Mitgliedschaft bleibende Spuren hinterlassen und sich mehr als verdient gemacht.So wiesen die Verantwortlichen des Schützenvereins darauf hin, dass Murr eine der treibenden Kräfte war, als 1996 die Bogenschützen-Abteilung wieder ins Leben gerufen wurde. Außerdem hat er sich bei der Errichtung der Schießanlage neben dem TSV-Sportzentrum große Verdienste erworben. Auch beim Fischereiverein Pressath ist Bruno Murr seit langer Zeit aktiv. Mehrere Jahre arbeitete er in der Vereinsführung mit und auch heute noch fühlt er sich den Petrijüngern sehr verbunden.Als gebürtiger Zintlhammerer ist er seit seiner Jugendzeit Mitglied der dortigen Feuerwehr, und Kommandant Hans Fritsch und Vorsitzender Albert Ackermann ließen es sich nicht nehmen, "dem Bruno" ihre Aufwartung zu machen. Unter den Gratulanten war auch Stadtpfarrer Edmund Prechtl. Er würdigte den Fleiß und die Zuverlässigkeit von Bruno Murr bei seinem zwölfjährigen Dienst als "Friedhofswärter", der für Ordnung und Sauberkeit sorgt.Das Licht der Welt erblickte Bruno Murr am 19. Juli 1947 in Zintlhammer, wo er mit sechs Geschwistern aufwuchs. Dach dem Besuch der Schule in Pressath trat er eine Schlosserlehre im AW Weiden an. Am 27. November 1970 heiratete er Babette Rupprecht. Der Ehe entstammen die Kinder Peter und Karin. Der besondere Stolz des Jubilars sind die Enkelkinder Jenny und Clara.