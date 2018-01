Vermischtes Pressath

Regierungspräsident Axel Bartelt ehrt 22 Lebensretter in Regensburg. Dabei stehen auch fünf Helfer aus dem westlichen Landkreis Neustadt im Rampenlicht.

Regensburg. 22 Lebensretter hat Regierungspräsident Axel Bartelt am Dienstag in Regensburg für ihren Einsatz ausgezeichnet. 2 Oberpfälzer erhielten im Großen Sitzungssaal die Rettungsmedaillen, für 20 gab es die öffentliche Anerkennungsurkunden. Unter den Ausgezeichneten waren Retter aus Speinshart, Pressath und Grafenwöhr.Für viel Aufmerksamkeit hatten Sabine Thiel und Lothar Herrmann im Mai 2015 gesorgt. Ihr Einsatz rettet einer jungen Frau das Leben, die in ihrer Wohnung in der Pressather Bachstraße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Der Fall, bei dem ein Mann die 29-jährige Frau überfallen und mit 26 Messerstichen beinahe getötet hatte, sorgte weit über die Region für Aufmerksamkeit.Herrmann und Thiel hatten die blutüberströmte Frau nachts gefunden, nachdem diese aus ihrer Wohnung auf den Gehsteig vor dem Haus gerobbt war. Die beiden machten dann alles richtig. Sie verständigten den Rettungsdienst und leisteten mit zwei weiteren Helfern Erste und psychologische Hilfe. Die beiden anderen Helfer sind bereits ausgezeichnet. "Ohne Ihr Eingreifen hätte die Frau den furchtbaren Vorfall wohl nicht überlebt", bedankte sich Bartel bei den beiden Helfern. Leider konnte der Regierungspräsident nur Lothar Herrmann die Urkunde überreichen, da Sabine Thiel erkrankt ist.Weil sie einem Mann, der beim Abliefern von Schlachtvieh in einer Metzgerei in Grafenwöhr zusammengebrochen war, zu Hilfe eilten, wurden zudem Eva Ludwig aus Grafenwöhr, Marcel Müller aus Speinshart und Anna Elisabeth Rauh aus Grafenwöhr geehrt. Schnell erkannten die Beteiligten die lebensbedrohliche Situation des Mannes und begannen mit den Reanimation - bis der Notarzt eintraf. Besonders freute sich der Regierungspräsident, dass auch der Gerettete Hans Gruber mit nach Regensburg gekommen war. Dank des schnellen Handelns seiner Helfer hat er den Herzstillstand ohne weitere gesundheitliche Schäden überstand.Der Regierungspräsident hob den Einsatz aller Helfer hervor: "Sie haben nicht weggeschaut, sondern geholfen - sogar unter Gefährdung des eigenen Lebens", fasste der Regierungspräsident den Einsatz der 22 Geehrten zusammen. Dass Helfen keine Frage des Alters sei, beweise der Einsatz zweier Kinder unter den Lebensrettern.Zwei Personen aus dem Landkreis Regensburg erhielten die Bayerische Rettungsmedaille, weil sie beim Termin mit dem Ministerpräsident terminlich verhindert waren. Diese Auszeichnung wird seit 1952 an Helfer verliehen, die ihr eigenes Leben in Gefahr brachten, um Menschen aus einer Lebensgefahr zu retten. Die übrigen 20 Oberpfälzer, die gestern aus dem gesamten Bezirk zur Feierstunde in den Spiegelsaal der Regierung gekommen waren, erhielten öffentliche Anerkennungsurkunden.