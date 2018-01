Vermischtes Pressath

13.01.2018

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B470 sorgte heute Abend für Verkehrsbehinderungen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, drei weitere - darunter ein Kind - kamen mit leichteren Verletzungen davon.

Am Samstagabend, 13. Januar, gegen 18.30 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B470 gerufen. Zwischen Troschelhammer und Schwarzenbach hatte es an der Dießfurter Kreuzung heftig gekracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein US Amerikaner, der mit seiner Beifahrerin und einem sechsjährigen Kind aus Richtung Weiden unterwegs war, den Unfall verursacht.Er war mit seinem BMW auf der Geradeausspur, wollte aber in Richtung Grafenwöhr nach links abbiegen. Deswegen fuhr er an einem wartenden PKW aus Weiden vorbei über die Kreuzung. Dabei übersah er jedoch einen aus Richtung Pressath kommenden PKW, der von einem tschechischen Staatsbürger gesteuert wurde. Dieser traf den BMW mit voller Wucht an der Beifahrerseite und schleuderte ihn gegen ein großes Verkehrsschild.Der Fahrer des BMW und das Kind konnten sich selbst aus dem total zerstörten Auto befreien, die Beifahrerin jedoch wurde schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Pressath und Grafenwöhr befreiten in gemeinsamer Arbeit die Soldatin und übergaben sie dem Rettungsdienst. Der Fahrzeuglenker, das Kind und der tschechische PKW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Am Einsatzort waren neben den Feuerwehren aus Dießfurt, Grafenwöhr, Pressath und Schwarzenbach auch drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie Kreisbrandinspektor Wolfgang Schwarz und Kreisbrandmeister Jürgen Haider. Die B470 war für mehrere Stunden voll gesperrt.