Vermischtes Pressath

09.03.2018

Viele Schutzengel hatte eine junge Frau aus dem Gemeindebereich Grafenwöhr, als sie mit ihrem Fahrzeug in der Nacht zum Freitag einen schweren Verkehrsunfall hatte. Gegen 0.40 Uhr wurden die Rettungskräfte und eine Streife der Eschenbacher Polizei nach Pressath in die Eschenbacher Straße gerufen.

Eine 20-jährige Grafenwöhrerin fuhr die Eschenbacher Straße in Fahrtrichtung Grub, als sie aus unerklärlicher Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und durchbrach zwei weitere Bäume. Anschließend überschlug sich ihr BMW und blieb mit der Fahrerseite im Graben zwischen der Eschenbacher Straße und der B470 liegen. Das Dach des älteren BMW Cabrio 320 wurde durch den Aufprall abgerissen, die Beifahrertüre bis zur Mittelkonsole eingedrückt. Das rechte Vorderrad wurde mehrere Meter über die B470 in die gegenüberliegende Wiese geschleudert.Die junge Frau konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von den Helfern vor Ort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 7500 Euro, er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die B470 war etwa für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Pressath und Grafenwöhr sperrten bei nasskaltem Wetter mit über 25 Freiwilligen die B470, sowie die Eschenbacher Straße und reinigte die Fahrbahn. Gegen 2.30 Uhr wurde die Sperrung der Straße wieder aufgehoben.