Pressath

02.01.2018

25 Läufer lassen das Jahr 2017 beim 12. Silvesterlauf der DJK sportlich ausklingen. Doch weniger persönliche Höchstleistungen, sondern vielmehr die Kameradschaft steht dabei im Mittelpunkt.

Um Sekunden wird während der Saison gekämpft, am Silvesternachmittag nutzen die Sportler den Lauf, um Freunden, Bekannten sowie den Vereinsfunktionären alles Gute fürs neue Jahr zu wünschen. Auch in diesem Jahr erfreuten sich die Athleten wieder großer Gastfreundschaft.Für die insgesamt zehn Kilometer lange Laufrunde wählten die Organisatoren eine schöne Streckenführung um Pressath sowie durchs Stadtgebiet. Nach einer ersten Verpflegungsstation erwartete auch Bürgermeister Werner Walberer mit seiner Frau die Läufer für einen Zwischenstopp. Von dort aus führte der Weg weiter zum DJK-Vorstand. Zunächst begrüßte zweiter Vorsitzender Roman Kastl bei einem Lagerfeuer die Vereinskameraden. Die Familien Kastl und Exner bereiteten ein reichhaltiges Büfett vor, an dem die Läufer ihre Speicher wieder auffüllen konnten.Frisch gestärkt führte der Weg weiter zu Siegfried und Evi Rauch, um ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen. Rückblickend auf 2017 zeigten sich die Sportler stolz auf das, was sie geleistet und erreicht haben. Alle waren sich einig, dass die DJK wie eine "große Familie" sei.Nach einer letzten Stärkung beließen es die Sportler für dieses Jahr und hegten schon Planungen für die kommende Laufsaison. Auch 2018 werden wieder Läufer der DJK bei diversen Veranstaltungen in ganz Deutschland, unter anderem in Bad Füssing, Regensburg, Leipzig oder Bayreuth in der Starterliste stehen und ihr Bestes geben.