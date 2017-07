Vermischtes Pressath

16.07.2017

0 16.07.2017

Diesen musikalischen Leckerbissen wollte sich niemand entgehen lassen: Zum Sommerfest des Seniorenheims St. Josef, zu dem sich das ukrainische Bandura-Quintett "Goldkehlchen" angesagt hatte, musste das Team um Leiterin Christine Tschauner mehr als einmal Nachschub an Stühlen und Tischen für Bewohner, Angehörige und Freunde herbeischaffen.

Die Bandura Die Bandura ist das ukrainische Nationalinstrument, das zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert entstanden ist. Sie erinnert klanglich an ein Cembalo, ist mit der Harfe verwandt und kann mit ihren 65 Saiten über fünf Oktaven gespielt werden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Zupfinstrument vom reinen Begleit- zu einem vollwertigen Konzertinstrument weiterentwickelt. (bjp)

Schon im vergangenen Jahr hatte das Ensemble aus Lemberg die Senioren begeistert. Dieser Erfolg ermutigte Christine Tschauner, die fünf Musiker, die zurzeit eine fünfwöchige Gastspielreise durch Nordbayern absolvieren, auch heuer für einen Auftritt zu gewinnen. Im Mittelpunkt ihres künstlerisch anspruchsvollen Programms standen Volksweisen aus ihrem Heimatland sowie aus Moldawien und Rumänien. Doch bewiesen die "Goldkehlchen", dass sich das ukrainische Nationalinstrument, die Bandura, auch bestens zur Begleitung beliebter Märsche und Walzer von Johann Strauß Vater und Sohn anbietet.Im westukrainischen Lviv (Lemberg) gründeten vier Absolventinnen der renommierten Lyssenko-Musikakademie vor 17 Jahren das "Bandura-Goldkehlchen-Quartett", das sich 2016 mit dem Beitritt des Violinisten Andrij Kuschnir zum Quintett erweiterte. Zum Repertoire des in internationalen Wettbewerben preisgekrönten Ensembles gehören außer ukrainischer Folklore auch Werke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Franz Schubert, die eigens für die Bandura arrangiert wurden.Mit volkstümlichen Ohrwürmern und Schlager-Evergreens rahmten Herbert Mückl, Franz Burkhard und Günter Urban das rund einstündige Konzert der ukrainischen Gäste ein. Ein heiteres Glanzlicht setzte Annemarie Kneidl mit dem Schulaufsatz des "Preußenjungen" Torsten, der seine Urlaubseindrücke vom Familienurlaub in Bayern schilderte: einem "voll coolen" Land, das man nur leider "kaum sieht, weil überall Berge stehen und es verdecken."Mit leckerem Kuchen, Gegrilltem und Bier vom Fass sorgte das Heimpersonal unermüdlich auch für das leibliche Wohl der Festbesucher, unter die sich Stadtpfarrer Edmund Prechtl, Bürgermeister Werner Walberer und Seniorenbeauftragter Albert Butscher gemischt hatten. Mit von der Partie waren ebenfalls die Aktiven des Seniorenwerks St. Georg.Mit ukrainischen Liedern umrahmen die "Goldkehlchen" die Heilige Messe am 6. August um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche.