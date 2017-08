Vermischtes Pressath

14.08.2017

1

0 14.08.2017

Mit der Preisverteilung und Pokalübergabe endet am Sonntagabend die Stadtmeisterschaft im Kegeln. Für die Teilnehmer hagelt es Pokale und Preise.

Gerhard Fuchs, Vorsitzender der Pressather Sportkegler, freute sich, dass Schirmherrin Barbara Neumann den Weg zur Preisverleihung gefunden hatte. Die Geschäftsstellenleiterin der örtlichen Raiffeisenbank hatte als besonderes "Schmankerl" einen Scheck in Höhe von 500 Euro für den ausrichtenden Verein dabei. Sie lobte wie auch Bürgermeister Werner Walberer den Einsatz der Kegler und des Vereins. Die Organisation hat hervorragend geklappt und alles ist in geordneten Bahnen verlaufen, lobten beide.Zusammen mit der Schirmherrin überreichte Gerhard Fuchs dann die Pokale. In der Mannschaftswertung einheimische Hobbykegler siegte wie im vergangenen Jahr das Team der Verwaltungsgemeinschaft Pressath. In der Besetzung Rainer Sternkopf, Oliver Schäffler, Nico Siegler, Josef Stock und Rudolf Fuchs kegelte die Mannschaft 616 Holz. Die weiteren Plätze belegten DJK Pressath Triathlon (609 Holz), FC Hirtweiher (600), DJK Rad (591), Dammer Stammtisch (581) und "San mia a Haffn I" (517). Bei der Wertung Damen - einheimisch - siegte die SG Eichenlaub Pressath mit 529 Holz, gefolgt von "San mia a Haffn II" (520), TSV Fitness I (473), "Die 5 Grazien" (450), Bankräuber (447) und TSV Fitness II (387).Bei den Jugendlichen waren die "Die 5 Schlauen aus Bayern" mit Sophia Macher, Sylvia Girisch, Leona Girisch, Stefan Wirth und Lena Wörl am Start. Sie erreichten 492 Holz und damit den Titel des Stadtmeisters. Bei der Einzelwertung Herren - Hobbykegler - siegte mit 150 Holz Martin Göhl. Auf die nächsten Plätze kamen Georg Fuchs (141), Dominik Giptner (139), Tobias Wutz (138), Siegfried Bösl (136), Roland Wittmann (135), Christian Gareis (132), Oliver Schäffler, Josef Stock und Michael Zwerenz (je 130).Bei den Damen hatte Claudia Weidner mit 121 Holz die Nase vorne. Weiter erzielten Katrin Wittmann (113), Marianne Späth (110), Herta Münsterer (108), Brigitte Pfleger (106), Regina Plößner (104), Melissa Spies (103) und Franziska Spies (101) gute Leistungen. Bei den Jugendlichen siegte Leona Girisch (138) vor Sophia Macher (61) und Silvia Girisch (54). Die Meisterschaft bei den Sportkeglern ging an Benjamin Reiter (201) und an Martina Elsner (146). Bei den Herren - auswärtig - siegte Florian Merkl aus Reuth mit 160 Holz, gefolgt von Hubert Schulze (143), Tobias Weber (140), Fabian Dötsch (139) und Wolfgang Fraunholz (138). Bei den Damen in dieser Kategorie gewann Resi Fraunholz aus Kirchenthumbach mit 139 Holz vor Christine Walberer (130), Marina Diepold (126), Lisa Springer (112) und Sabrina Schecklmann (101).Bei der Wertung Sportkegler - auswärts - war Max Springer mit 155 Holz der Beste, gefolgt von Rainer Sternkopf (138), Günther Dipold (133) und Tobias Dobmeier (121). Die Damenwertung gewann Kristin Marsmann (171 Holz) vor Katrin Grünberger (164) und bei den Jugendlichen war Stefan Wirth mit 177 Holz nicht zu schlagen.Zum Abschluss der Veranstaltung zeigte sich Gerhard Fuchs sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbs, auch wenn die Teilnehmerzahl etwas zurückgegangen war. Insgesamt seien 18 Mannschaften mit 90 Teilnehmern am Start gewesen, erläuterte er. Den Erfolg der Mannschaft aus dem Pressather Rathaus wertete Bürgermeister Werner Walberer als Beweis dafür, dass die Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft nicht nur gute Verwaltungsarbeit leisten, sondern auch sportlich fit sind.