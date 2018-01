Vermischtes Pressath

03.01.2018

12

0 03.01.201812

Für Millionen Jungen und Mädchen weltweit ist Kinderarbeit traurige Realität: Sie müssen täglich auf dem Feld, im Steinbruch oder in Fabriken schuften - mit schlimmen Folgen.

"Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit." So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Bereits beim feierlichen Gottesdienst am vergangenen Samstag in der Pfarrkirche Sankt Georg entsandte Stadtpfarrer Edmund Prechtl die Sternsinger.Kinder sind durch internationales Recht in fast allen Staaten der Erde vor Ausbeutung geschützt, die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Weltweit arbeiten Millionen Kinder und Jugendliche, um zum Familienunterhalt beizutragen. Die meisten tun das nicht freiwillig, viele werden ausgebeutet und missbraucht. Allein in Indien müssen rund 60 Millionen Kinder arbeiten.Die Folgen für das Leben und die Entwicklung dieser jungen Menschen sind verheerend. Schutz, Bildung und Spiel werden ihnen vorenthalten. Auf Kosten ihrer Gesundheit werden sie eingespannt in ein unbarmherziges System. Kinder, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen, werden zu Objekten gemacht. Ihre Würde wird jeden Tag verletzt, ihre Rechte werden ihnen genommen.Festlich gewandet erhielten die Sternsinger den Segen von Stadtpfarrer Edmund Prechtl. Auch der Weihrauch und die Kreide wurde gesegnet, mit der die Kinder "20 C+M+B 18" - "Christus Mansionem Benedicat" ("Christus segne dieses Haus") - über die Türen schreiben.