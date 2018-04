Vermischtes Pressath

09.04.2018

Pech hatte ein Motorradfahrer aus Mantel bei seinem Ausflug am Sonntagnachmittag.

Der 60-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit seiner Ducati 1200 Panigale auf der B 470 von Pressath kommend in Richtung Weiden. An der Abfahrt zum Kieswerk kurz vor Schwarzenbach musste eine 26-Jährige aus Oberfranken mit ihrem Jeep verkehrsbedingt anhalten, was der Motorradfahrer jedoch zu spät bemerkte. Die Maschine krachte trotz Vollbremsung auf das Heck des Autos und wurde auf die Bundesstraße geschleudert. Beide Fahrer blieben trotz allem unverletzt. Die Polizei bezifferte am Montag den Schaden auf insgesamt 6500 Euro. Zur Absicherung und Fahrbahnreinigung wurde die Feuerwehr aus Schwarzenbach alarmiert.