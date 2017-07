Vermischtes Pressath

26.07.2017

36

0 26.07.201736

Erst von vorne, dann von hinten

Dießfurt. Eines steht nach dem Unfall fest: Das Auto der 45-jährigen Verursacherin kann eine Menge wegstecken: Die Amerikanerin war am Mittwoch gegen 7 Uhr mit ihrem weißen Mercedes auf der B 470 in Richtung Weiden unterwegs und wollte an der Dießfurter Kreuzung nach rechts auf die Kreisstraße 22 in Richtung Gmünd abbiegen. Dabei löste sie einen doppelten Unfall aus. Das Auto blieb trotz 6000-Euro-Schaden fahrbereit.Auf nasser Straße geriet der Mercedes der Frau ins Rutschen und landete auf der Verkehrsinsel am Abzweig in die Kreisstraße. Dabei rasierte sie das Standrohr für mehrere Wegweiser und ein Stop-Schild ab. Als die Frau das Auto von den Verkehrszeichen lösen wollte, setzte sie zurück und übersah dabei das hinter ihr stehende Verkehrszeichen. Auch dieses Standrohr legte sie um. "Der Pkw war nach diesem Manöver noch immer fahrbereit und die Fahrerin konnte, nach der Unfallaufnahme, ihre Fahrt weiter fortsetzten", heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde niemand, der Schaden an der Verkehrsinsel kann noch nicht abgeschätzt werden. Am Pkw soll er bei etwa 6000 Euro liegen. Die vordere Stoßstange und die Motorhaube sind eingedrückt, die hintere Stoßstange hat eine Delle.