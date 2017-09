Vermischtes Pressath

18.09.2017

Konrad Dippel hat eine Vision. Er will nicht akzeptieren, dass, egal was die Menschen mit Ihrer Erststimme wählen, immer die größte Partei das Direktmandat gewinnt. Sein Ziel: als ein für alle wählbarer Parteifreier über die Erststimme direkt in den Bundestag einzuziehen.

Der Wahlkreis Weiden als Sensation am Wahlabend

Nach Dippel auch Jauch und Prof. Lesch im Bundestag?

Bürger mit wirklichem Einfluss auf die Regierung

Wie viele Stimmen sind erforderlich?

Was mit der Zweitstimme machen?

Auch keine Zweitstimme abgeben ist besser als Nichtwählen

Der Wähler hat am Wahlabend die Macht zur Veränderung

Zur Person

Ihm ist bewusst, dass das eine Lebensaufgabe ist. Denn die Menschen sind nicht leicht zu überzeugen, dass einer das schafft, was noch nie jemandem in der Wahlgeschichte gelungen ist. Er vertraut auf die Überzeugungskraft seiner Argumente: das Kreuz ganz unten links als Chance auf eine Sensation!„Nutzen Sie den Wahlzettel wie einen kostenlosen Lottoschein: wenn ich eine Stimme mehr habe als die anderen, dann sind der Wahlkreis Weiden und seine besonderen Wähler Tagesthema am Wahlabend in ARD und ZDF. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist der Kandidat der CSU wie immer gewählt, ob sie Dippel wählten oder nicht!“ Konrad Dippel weist auch immer wieder darauf hin, dass er als erster Parteifreier durch seinen Einzug den Bundestag um zwei Abgeordnete verkleinern würde. Denn es fiele ein Überhang- sowie ein Ausgleichsmandat der Parteien weg. Dippel kann also mit Überzeugung sagen, seine Wahl spart massiv Steuergelder ein.Wenn es dem Ersten gelänge, würden in ganz Deutschland zukünftig die Menschen darauf achten, welche Normalbürger am unteren Rand des Wahlzettels zur Wahl stünden. Den Bundestag könnten zukünftig so 10-15 % Parteifreie beleben. „Ein Günther Jauch, oder Prof. Lesch würden sicherlich gewählt“ so Dippel . Es würden dann Menschen zu Wahl stehen, die sich für ihr Land engagieren wollen, aber nicht von Parteispitzen gegängelt werden wollten.Praktisch würde das dann bedeuten, dass auch eine Minderheitsregierung möglich wäre. Wenn sie regelmäßig Mehrheiten durch Zustimmung normaler parteifreier Bürger im Bundestag gewinnen könnte. Und das ist es, was Dippel mit Belebung der Demokratie meint.Aber kann es wirklich gelingen? Fast 18.000 Wähler bei vorherigen Wahlen sind die Basis auf der Dippel aufbaut. Nach seiner Einschätzung müssten es ca. 2-2,5mal soviele sein um die meisten Erststimmen und damit den Einzug in den Bundestag zu schaffen. Für jeden, der bereits Dippel wählte, ein bis zwei zusätzliche Wähler. „Das ist jederzeit möglich, die Stimmung ist heuer sehr gut für etwas grundlegend Neues“, so Dippel Nur die Zweitstimme bestimmt die Stärke der Parteien im Bundestag. Dippel empfiehlt sich gut zu informieren und durchaus auch kleinen idealistischen Parteien eine Chance zu geben. „Auch wer jetzt einen Holzbalken braucht, sollte kleine Bäumchen für die Zukunft pflanzen“, keine Stimme ist weggeworfen. Man sollte Wahlprogramme prüfen und auch nach der Wahl z. B. über Abgeordnetenwatch.de im Kontakt mit den gewählten Vertretern bleiben.Als besonders starkes Votum für den parteifreien Konrad Dippel sieht er es, wenn man nur die Erststimme und keine zweite Stimme für eine Partei abgibt. Das ist selbstverständlich möglich und die Erststimme hat ihre Gültigkeit.Auf jeden Fall sollte man als mündiger Bürger zur Wahl gehen und seinen Willen deutlich dokumentieren.Und diese sollte man auch nutzen. Der Wahlkreis Weiden hat mit dem „aussichtsreichsten Einzelbewerber Deutschlands“ (Quelle abgeordnetenwatch.de) eine besondere Gelegenheit Wahlgeschichte zu schreiben und damit wirklich die Dinge zum Guten zu verändern. Die Zeit ist mehr als reif. Konrad Dippel , 46 Jahre, zwei Söhne 16 und 22 Jahre, lebt mit seiner Lebensgefährtin in Schmierhof, Gemeinde Trabitz. Beruflich leitete er viele Jahre das Holzwerk Dippel in Pressath. Auch nach dem Verkauf an die Ziegler-Group bringt er hier weiter sein Wissen und seine Erfahrung ein.Seit 2000 ist Konrad Dippel Rotvieh-Züchter der ersten Stunde. Auf ca. 15 ha züchtet er die alte oberpfälzer Rinderrasse im Nebenerwerbs-Bio-Betrieb Auch im Gemeinderat Trabitz engagiert sich Konrad Dippel seit 2008.Konrad Dippels Hobby ist das Singen im Männergesangsverein Trabitz und im Kirchenchor Burkhardtsreuth.Als Bundestagsabgeordneter wären ihm auch Unabhängigkeit, Bürgernähe und Transparenz von besonderer Bedeutung.Als besondere Lebensaufgabe sieht er als Erster in der Bundesrepublik Deutschland mit der Erststimme parteifrei in den Bundestag einzuziehen.