Vermischtes Pressath

16.08.2017

Da haben Klapperstorch und das Standes- und Meldeamt die eine oder andere Sonderschicht eingelegt: Um drei Mädchen und zwölf Buben verjüngt sich die Pressather Bevölkerung im ersten Halbjahr 2017.

Bürgermeister Werner Walberer freute sich so darüber, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen Maximilian Schwärzer und Feuerwehrvertretern die jüngsten Stadtbürger und ihre Eltern zu einem Empfang ins Dostlerhaus einlud.Vor acht Jahren beschloss der Stadtrat, den kleinsten Pressathern 100 Euro als Begrüßungsgeld in die Wiege zu legen. Dazu gibt es einen Rauchmelder und ein Baby-Kapuzenbadetuch. Dies sei als Willkommensgruß für die Kinder und Anerkennung für den Mut der Eltern zu verstehen, unterstrich Walberer. Denn jedes Kind bedeute ein Stück mehr Zukunft und sei das probateste Mittel gegen den vielbeklagten "demografischen Wandel"."Wir wünschen uns, dass Sie und Ihre Kinder sich in Pressath wohlfühlen", ließ das Stadtoberhaupt wissen. Dieser Wunsch gelte allen Familien unabhängig von Herkunft: "Pressath ist bunt und in unserer heutigen Runde sind fünf Nationalitäten vertreten. Das zeigt, dass unsere Stadt Fremde freundlich aufnimmt." In diesem Zusammenhang erwähnte Walberer, dass derzeit 58 Flüchtlinge und Asylsuchende in der Haidenaabstadt leben. Um die Entscheidung für Familien zu erleichtern, wolle man die Bemühungen fortsetzen, Pressath zu einer noch kinderfreundlicheren Stadt zu machen. Der von der Stadt mitfinanzierte katholische Kindergarten biete eine Kinderkrippe, die Grund- und Mittelschule nehme am bayerischen Modellprojekt "Offene Ganztagsschule" teil: "Für die Ganztagsschule liegen schon mehr als 60 Anmeldungen vor."Nicht zu vergessen seien das "Kiesibeach"-Freizeitgelände mit neuen Spielgeräten, die Angebote der Vereine für Kinder und Jugendliche sowie die Mutter-Kind-Gruppe, die Isabella Hutzler kurz vorstellte: "Bei uns sind alle Eltern mit Kindern zwischen neun Monaten und dem Eintritt in den Kindergarten willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwochvormittag zum Spielen, Singen und Basteln und zum Erfahrungsaustausch." Sie wies auf die für November geplante Gründung einer zweiten "Krabbelgruppe" hin: "Derartige Angebote sind gefragt, zumal wir zurzeit viele Kinder in Pressath haben."Auch der Landkreis begleite junge Familien, informierte Diplom-Sozialpädagoge Norbert Meister von der Beratungsstelle des "KoKi-Netzwerks frühe Kindheit" beim Landratsamt Neustadt/WN. In diesem Netzwerk kooperierten Fachleute aus Gesundheitswesen, Jugendhilfe und Verwaltung, um Schwangeren sowie Familien und Alleinerziehenden mit Kindern bis zu drei Jahren kostenlose Beratung und Hilfe in allen Angelegenheiten "rund um Entwicklung, Erziehung und Förderung" und insbesondere in Problem- und Krisensituationen anzubieten. Alle Mitarbeiter unterlägen der Schweigepflicht: "Was Sie uns anvertrauen, bleibt bei uns." Zum Angebot des Netzwerks zählten auch Fachvorträge zu Gesundheits- und Erziehungsfragen sowie ein einmal monatlich im Grafenwöhrer Mehrgenerationenhaus stattfindendes Familienfrühstück.Sinn und Handhabung des Rauchwarngeräts, das als Denkanstoß und Erinnerung an die ab 2018 für alle Wohnungen geltende Rauchmelderpflicht gedacht ist, erklärte der Vorsitzende der Feuerwehr Dießfurt, Hermann Lorenz. Vor allem nachts, wenn der Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet sei, bewahrten die Warngeräte mit Alarm vor dem Erstickungstod durch Rauchgase. Deshalb schreibe das Gesetz Rauchmelder in Kinderzimmern und Schlafräumen sowie in allen zu solchen Räumen führenden Fluren vor: "Noch besser ist aber, alle Räume damit auszustatten."___Weitere Informationen:koki.neustadt.de