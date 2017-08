Wirtschaft Pressath

Das Geld steht schon lange im Haushalt bereit. Jetzt sind die letzten Hürden aus dem Weg geräumt, und die Kreisstraße NEW 24 kann ausgebaut werden.

Der Ausbau der NEW 24 zwischen Wollau und Pressath wird ausgeschrieben. Die Vergabesitzung des Landkreises sei Mitte Oktober, verrät Baudirektor Gerhard Kedererer vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach, das für den Landkreis Neustadt/WN dessen Kreisstraßen betreut.Anschließend sollen dann gleich die Baumaschinen anrollen. Das Vorhaben orientiere sich am Bestand der bestehenden, schmalen Trasse und erfolge unter Vollsperrung der NEW 24. Kederer versichert aber, dass die Strecke auf jeden Fall über den Winter befahrbar sein werde.Im Zuge der Maßnahme wird auch gleich die Entwässerung mit in Ordnung gebracht. Zugleich wird für die Stadt Pressath die Wasserleitung verlegt. Das lässt sich die Kommune 200 000 Euro kosten.Die Neugestaltung der 1,3 Kilometer langen Trasse scheiterte immer wieder am Grunderwerb. Aber zuletzt ließen sich auch die überlasteten Geologen mit der notwendigen Untersuchung Zeit. Das Vorhaben ist mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Fertigstellung ist dann im kommenden Jahr.Die Stadt Pressath prüft zurzeit, ob am Ortseingang ein Fahrbahnteiler eingebaut wird, der den Verkehr beruhigen soll. Dies ist auch ein großer Wunsch der Anlieger. Das Problem: Dafür gibt es keinen Zuschuss, so dass die Kommune den mittleren fünfstelligen Bereich allein aufbringen muss. Aber diese Investition sei der Stadt als Beitrag zur Verkehrssicherheit der Bürger wert, betont Bürgermeister Werner Walberer.Und noch ein Straßenbauprojekt greift das Bauamt heuer an: die Oberbauverstärkung der B 470 zwischen der Anschlussrampe der NEW 2, wo es in Richtung Bundesstraße geht, bis zur Einmündung Schwarzenbach. Das Stück ist 3,3 Kilometer lang. Die Fahrbahnerneuerung dauert ein bis zwei Wochen und verschlingt 800 000 Euro. Beginn ist im Oktober. Die vielbefahrene Bundesstraße wird komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 299 und die Kreisstraße NEW 2.